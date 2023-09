Idea Factory sortira une version anglaise de Neptunia : Sisters VS Sisters sur Nintendo Switch en Occident. Le titre est prévu pour 2024 en Amérique du Nord et en Europe. Neptunia : Sisters VS Sisters avait déjà été annoncé sur Nintendo Switch, mais uniquement au Japon. Il est disponible depuis le mois d’août sur l’archipel.

Alors que le titre a précédemment été lancé sur d’autres plateformes dont Steam, la version Nintendo Switch inclura du nouveau contenu. Les joueurs pourront notamment accéder immédiatement à Maho et Anri. De plus, la portée du mode photo a été augmentée.

Pendant que les Déesses répondaient à un appel de détresse en provenance du lointain Continent PC, Nepgear et les autres Candidats ont été envoyés enquêter dans un laboratoire abandonné. C’est là qu’ils ont trouvé la « Déesse cendrée », qui les a enfermés dans une capsule de sommeil profond. Lorsqu’ils se sont réveillés, deux ans s’étaient déjà écoulés. Le dernier smartphone, le « rPhone », domine le marché.

Neptune a disparu depuis sa mission sur le continent PC, et en l’absence de sa déesse et candidate, Planeptune a été ravagée par un nouveau phénomène étrange, les Trendi Outbreaks. Se retrouvant soudainement privée de son foyer et de sa famille, Nepgear sombre dans une profonde dépression.

Cette histoire est celle de l’espoir au milieu du désespoir, et de la renaissance d’une déesse dans le sillage de la destruction.