Nous ne présentons plus le concept de “tower defense” car depuis ces dernières années, des florilèges de ce type de jeu foisonnent de-ci de-là. Mais là où Frogsong Studio, petit studio suédois, innove, c’est en implantant un système de collecte de ressource durant les phases de défense. Nous avons donc là un savant mélange de Clash of Clans et d’Overcooked et nous allons vous y propulser illico presto !

Développé initialement sur PC par Frogsong Studio le 20 septembre 2021, RedGeerGames en reprend les rênes pour notre petite Nintendo Switch deux ans plus tard. Ces derniers adeptes des portages auquel on leur doit dernièrement Sword&Bones 2.

Alerte invasion !

En parlant d’alerte d’ailleurs, nous vous informons de suite que ce titre est un jeu coopératif sur un seul et même écran jusqu’à quatre joueurs en local pour 17,99€. Alors avant de vous lancer dans cet achat un poil onéreux, nous vous conseillons fortement d’avoir un canapé quatre places car il est jouable en solo bien sûr mais nous ne sommes pas allés bien loin au vu de la complexité de certaines arènes et du nombre d’ennemis ou de choses à faire en même temps ; Grosso modo le nombre fait la force ici !

Alors sans plus attendre nous nous sommes lancés à 3 sur le didacticiel qui nous apporte les bases du jeu qui sont très simples à retenir : A pour sauter et double sauter, Y frapper et X touche action (attraper, lancer etc.). Nous testons tout cela dans plusieurs petites salles puis nous avisons sur la pose de tourelle et la défense du broyeur ou encore étourdir les ennemis pour ensuite les lancer dans le vide… bref des éléments très simples mais vite oubliés ou expédiés car nous ne le mettrons pas vraiment en pratique durant l’aventure.

À l’aventure petit robot ! Une invasion arachnide alien se propage sur quatre mondes différents composé de six niveaux chacun.

Le but : défendre le broyeur de ces araignées transgéniques et colorées tout en récoltant des ressources sur des cactus que nous frapperons à plusieurs reprises, libérant des petites bouboules roses qui iront au fin fond du broyeur.

Cela paraît simple mais dans les faits, les premiers niveaux s’enchaînent facilement, que ce soit en solo ou à plusieurs, mais il arrive un moment où cela n’est plus gérable sans un minimum d’organisation : qui s’occupe des ressources, qui s’occupe des tourelles et les rechargent etc etc…

Chapeau l’artiste !

Le titre est en soi rapide à terminer bien que la difficulté augmente au fur et à mesure de notre progression. Mais une fois terminé le titre finira aux oubliettes.

Du coup, pour augmenter un peu la durée de vie du jeu, les développeurs ont eu la merveilleuse idée d’intégrer quatre défis à chaque niveau que nous vous laisserons découvrir.

Une fois ces défis terminés, nous obtenons des cosmétiques pour habiller notre robot, enfin habiller… c’est un vaste terme car ce ne sont “que” des chapeaux.

Nous évoluons dans un univers plutôt simple et coloré avec une 3D intéressante mais qui fait défaut au jeu : nous avons maintes et maintes fois râlé ou injurié notre petit robot inoffensif car nous avons loupé notre saut ou nous être fait frapper par les araignées alors que nous avons quand même une assez grande distance entre eux et nous… m’enfin passons !

De plus, le jeu souffre parfois de lags dès qu’il y a un peu trop d’ennemis à l’écran au point que nous avons dû relancer la partie. Bien obligé si nous voulons passer au niveau suivant !

Pour notre part nous avons arrêté à mi-parcours avant de mettre D-Corp au placard car le titre n’ayant pas véritablement d’histoire nous n’étions pas emballés de le continuer tout simplement, hormis le “cerveau dans un bocal” qui nous parle depuis le didacticiel… et qu’on occulte très très vite parce qu’il est placé en bas à gauche de l’écran de manière minimaliste et qu’en plus il n’est pas très bilingue : le jeu n’est qu’en anglais.

La lecture culture :

Et sinon, qu’est-ce que le “tower defense” ?

Popularisé à l’origine grâce au jeu vidéo mobile, ce type de jeu de stratégie demande de défendre un territoire ou un élément de jeu en empêchant la progression de vagues d’ennemis. Pour cela, le joueur peut souvent construire des structures défensives de différentes sortes le long du chemin emprunté par ces ennemis.

Le titre le plus connu utilisant cette mécanique de jeu est Plantes versus Zombies qui a eu son petit succès et deux “suites” sur console.

Conclusion 53 % /10 Nous avons là un titre plutôt original dans sa conception et une direction artistique adorable et colorée mais au prix un peu élevé pour ce qu’il propose. Nous vous conseillons de passer à un autre jeu si vous êtes joueur solo, pour les autres bienvenus ! Bien dommage qu’il n’y ait pas d’histoire pour nous mettre dans l’ambiance, que les quelques lags qui surviennent nous aient un peu agacé ou encore que la rejouabilité soit seulement présente par ces quelques défis à relever pour du simple cosmétique. En bref : joueur solo oublié ! Et pour un petit moment de détente et de rigolade le temps d’une petite heure ou deux maximum à plusieurs, allez-y, à condition qu’il y ait une promo ! LES PLUS Coop jusqu'à’ 4 joueurs local ;

