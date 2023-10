ATLUS a dévoilé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour son tout nouveau RPG tactique Persona 5 Tactica. Cette vidéo permet aux fans de découvrir sous un nouveau jour les personnages principaux de Persona 5 Tactica, notamment Ryuji Sakamoto, Ann Takamaki, Yusuke Kitagawa, Makoto Niijima, Futaba Sakura et Haru Okumura.

Renversez vos ennemis et triomphez avec panache dans Persona 5 Tactica grâce à de puissantes Personae et un vaste éventail d’armes, dans ce nouveau RPG tactique dérivé du cultissime Persona 5. Persona 5 Tactica sortira le 17 novembre 2023 sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Persona 5 Tactica sera également disponible sur Xbox Game Pass dès son lancement.