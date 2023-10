Los Angeles, Californie, Saint-Ouen, France – 15 septembre 2023 : My Arcade®, The Tetris Company, Inc. et Just For Games son ravis d’annoncer l’arrivée prochaine de quatre nouvelles consoles portables sur le marché français. Principalement dédiées au jeu de puzzle emblématique, les consoles TETRIS® Micro Player Pro, TETRIS Pocket Player Pro, TETRIS Go Gamer et TETRIS Gamer V seront disponibles en France dès le 17 novembre 2023 !

« Tetris est l’un des jeux vidéo les plus emblématiques et les plus appréciés de tous les temps, et nous sommes convaincus que notre partenariat créera une expérience unique et inoubliable pour les fans du monde entier« , partage David Cox, Chief Revenue Officer de My Arcade®.

Créé en 1984 par Alexey Pajitnov, le jeu Tetris est un jeu de puzzle emblématique, apprécié par des millions de personnes dans le monde entier depuis près de 40 ans. Avec son gameplay simple mais addictif, Tetris est un excellent moyen de stimuler votre cerveau et d’aiguiser vos réflexes. Le jeu Tetris peut être apprécié par des personnes de tous âges. Que vous soyez un enfant ou un grand-parent, vous êtes sûr de vous amuser en jouant à Tetris. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un compétiteur acharné, Tetris est un jeu dont vous ne vous lasserez jamais !

Découvrez les différents modèles :

CARACTÉRISTIQUES Titre sous licence officielle.

Écran couleur haute résolution de 2,75 pouces.

Alimenté par 4 piles AA (non incluses) ou par un câble USB-C (non inclus).

Haut-parleur intégré avec réglage du volume.

Port casque de 3,5 mm pour connecter vos écouteurs.

Luminosité de l’écran réglable. CARACTÉRISTIQUES Titre sous licence officielle.

Écran couleur haute résolution de 2,75 pouces.

Alimenté par 4 piles AA (non incluses) ou par un câble USB-C (non inclus).

Haut-parleur intégré avec réglage du volume.

Port casque de 3,5 mm pour connecter vos écouteurs.

Luminosité de l’écran réglable.

Design ergonomique pour un confort de jeu optimal CARACTÉRISTIQUES Titre sous licence officielle.

Inclut 300 jeux bonus.

Écran couleur de 2,5 pouces.

Alimenté par 3 piles AAA (non incluses) ou par un câble USB-C (non inclus).

Interrupteur à LED pour l’illumination des boutons.

Haut-parleur intégré avec réglage du volume.

Port casque de 3,5 mm pour connecter vos écouteurs. CARACTÉRISTIQUES Titre sous licence officielle.

Inclut 200 jeux bonus

Écran couleur de 2,5 pouces.

Alimenté par 3 piles AAA (non incluses) ou par un câble USB-C (non inclus).

Haut-parleur intégré avec réglage du volume.