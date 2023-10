SEGA a dévoilé aujourd’hui une nouvelle vidéo axée sur le thème sonore du boss final de Sonic Frontiers : The Final Horizon. Cette vidéo présente les cinématiques de plusieurs personnages tels que Sage, Sonic et bien d’autres. Une nouvelle version de « I’m With You », du compositeur Tomoya Ohtani, est également jouée tout au long de la vidéo.

The Final Horizon est la troisième mise à jour gratuite de Sonic Frontiers et propose aux joueurs de découvrir une nouvelle histoire, des défis inédits et la possibilité d’incarner Amy, Knuckles et Tails.

Sonic Frontiers est d’ores et déjà disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, consoles Nintendo Switch™ et Steam.