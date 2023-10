Disgaea est de retour et meilleur que jamais dans Disgaea 7 : Vows of the Virtueless ! Rejoignez Fuji et Pirilika dans leur périlleux voyage de rédemption et découvrez des fonctionnalités inédites dans la série Disgaea !

Plongez dans une aventure SRPG épique remplie à ras bord de nouvelles fonctionnalités telles que la Jumbification, le mode Enfer, la réincarnation d’objets, de nouveaux combats automatiques améliorés et des batailles classées en ligne ! Vous pouvez même personnaliser votre propre équipe grâce à une liste de 45 classes de personnages, dont 4 nouvelles.

Disgaea 7 : Vows of the Virtueless est plus grand et meilleur que jamais !

Contenu de l’édition physique

– Le jeu Disgaea 7: Vows of the Virtueless sur PlayStation 5, PlayStation 4 ou Nintendo Switch

– Un mini artbook

– La bande-son numérique à télécharger

Informations :

Date de sortie : 6 octobre 2023

6 octobre 2023 Plateforme(s) : PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch

PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch Genre : Tactical RPG

Tactical RPG Joueur(s) : 1

1 Texte : Français

Français Voix : Anglais/Japonais

Anglais/Japonais PEGI : 12

12 Editeur : NIS America

NIS America Développeur : Nippon Ichi Software