Le site WCCFTech rapporte ce soir une nouvelle rumeur provenant de l’utilisateur d’un serveur Discord, SoldierDelta, qui, selon le site, a déjà fourni des informations et des captures d’écran pour Team NINJA’s Rise of the Ronin sur le serveur de The Snitch.

La rumeur veut que Nintendo prépare deux modèles de Nintendo Switch 2 pour la sortie de cette nouvelle génération. Le premier sera une console entièrement numérique au prix de 400 $, et l’autre sera une console standard avec un emplacement pour cartouche au prix de 499 $.

Ce qui semble étrange, le lecteur de cartouche ne coutant presque rien, mais bon, c’est à la mode.

Il poursuit en disant que la Switch 2 est connue en interne sous le nom de NG, et que Nintendo vise une date de sortie le 24 septembre, ce qui semble aussi un peu étrange de fixer un jour précis si longtemps à l’avance.

Il ajoute toutefois que la date de sortie pourrait être repoussée au mois de novembre. Sans plus d’explication.

Je vous rappelle que cet article relate une rumeur ! Ce n’est en rien une information officielle, et nous ne sommes pas responsables du contenu de la rumeur. Il faut prendre toute information avec de grosses pincettes.