Et que le seul rival crédible de Mario nous manque…

Le directeur créatif de Mario + Lapins Crétins, Davide Soliani, qui a travaillé sur le premier Kingdom Battle et sur Sparks of Hope l’année dernière, est très intéressé par un nouveau jeu Rayman.

Dans une interview accordée à Nintendo Everything, Soliani a déclaré qu’il serait « fou de ne pas saisir cette chance » si on lui en donnait l’opportunité. Il nous a également confié que, du point de vue du développeur, il s’agit de « l’apogée de toutes les possibilités ». Cet intérêt s’explique en partie par le fait qu’il a travaillé sur la version Game Boy Color de Rayman en 2000. Soliani a également mentionné précédemment qu’il aimerait voir Rayman dans Super Smash Bros. et Mario Kart. Cependant, cela dépendrait de Nintendo. À noter que Rayman a reçu un trophée dans Smash Bros. pour Wii U et un esprit dans Smash Bros. Ultimate.

Si j’en avais l’occasion, je serais fou de ne pas saisir cette chance. Pour être honnête, oui. Rayman est le type de jeu qui ne comporte aucun élément réaliste. Et comme il n’y a pas de réalisme, tout ce que vous créez dans le jeu vient de votre imagination et de celle de l’équipe. Ainsi, [tout], qu’il s’agisse d’une chaise, d’une table, d’un ennemi ou de l’environnement, est une forme d’art, de création à partir de rien. Pour moi, en tant que développeur, c’est le summum de toutes les possibilités. Vous pouvez devenir fou et créer vos propres choses, comme nous l’avons fait dans Sparks of Hope. Je pense que je serais fou de ne pas saisir cette opportunité si on me la donnait.

La franchise de jeux Rayman est une série emblématique de jeux de plateforme créée par le développeur français Ubisoft. Le personnage principal, Rayman, est un héros sans bras ni jambes, mais doté de la capacité à lancer des projectiles depuis ses mains et de réaliser diverses actions acrobatiques. En plus des titres principaux, la série Rayman a vu d’autres extensions, spin-offs et jeux mobiles. La franchise est appréciée pour son design artistique unique, son humour décalé, et la qualité de son gameplay de plateforme. Rayman est devenu un personnage emblématique de l’industrie du jeu vidéo à la Française, mais pas que.

Voici un aperçu de la série de jeux Rayman :

Rayman (1995) : Le tout premier jeu de la série Rayman a été publié en 1995. Il était remarquable pour ses graphismes colorés et son gameplay de plateforme exigeant. Les joueurs ont dû sauver le monde de Rayman, connu sous le nom de Raymaniverse, en collectant des Electoons et en affrontant le méchant Mr. Dark. Rayman 2: The Great Escape (1999) : Rayman 2 est souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux de la série. Il a élargi l’univers de Rayman avec une histoire plus complexe, des mondes variés et des graphismes 3D impressionnants. Les joueurs ont dû sauver leur monde de l’emprise des pirates robotiques de Razorbeard. Rayman 3: Hoodlum Havoc (2003) : Ce jeu a poursuivi l’histoire de Rayman, avec des éléments humoristiques et un gameplay varié. Rayman doit affronter une nouvelle menace, les Hoodlums, pour sauver le monde de l’envahisseur André. Rayman Origins (2011) : Ce jeu est un retour aux sources de la série, avec un style de jeu de plateforme en 2D. Il a été salué pour ses graphismes magnifiques, son gameplay amusant et son mode multijoueur coopératif. Rayman Legends (2013) : La suite de Rayman Origins, Rayman Legends, a continué à offrir une expérience de jeu de plateforme exceptionnelle, avec une multitude de niveaux, de personnages jouables et des défis variés.

Rayman n’a pas connu de nouveaux jeux depuis une décennie. Rayman Legends, qui a été lancé sur Wii U en 2013 avant d’arriver plus tard sur Nintendo Switch.