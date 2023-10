Rotterdam, Pays-Bas, le 12 octobre 2023 – Préparez-vous à découvrir le monde fascinant de l’horreur cosmique dans le prochain titre d’aventure graphique point-and-click, DESOLATIUM , car SOEDESCO vient de publier une toute nouvelle bande-annonce, détaillant sa captivante histoire.

Le lancement de DESOLATIUM est prévu pour le 27 octobre 2023. Il sera disponible en formats numérique et physique sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, au prix de 29,99 €.