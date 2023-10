Innersloth a précédemment annoncé que Among Us recevrait bientôt The Fungle, une toute nouvelle carte sur laquelle les joueurs pourront commettre des meurtres joyeusement. On apprend aujourd’hui que The Fungle arrivera dans une mise à jour gratuite d’Among Us le 24 octobre 2023. Préparez-vous à explorer une île déserte remplie de champignons mystérieux, de nouvelles tâches et d’imposteurs mortels. Parlez-en à vos amis, à votre famille et à vos ennemis. Marquez vos calendriers. Nettoyez vos bouches d’aération. Criez. Pleurer. Vous savez, les choses habituelles.

