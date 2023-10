Chassez ou hantez dans l’Edition Ecto de Ghostbusters: Spirits Unleashed sur Steam et Switch

Le 19 octobre, 2023 (Lakewood, Colorado) – Ghostbusters : Spirits – Unleashed Edition Ecto, le jeu en 4vs1 de hantise du spécialiste des jeux multijoueurs asymétriques, IllFonic , rejoindra la famille sur Steam et Nintendo Switch le 19 octobre, 2023. Classé PEGI 10, le jeu sera disponible sur Steam et My Nintendo Store à un prix conseillé de 19.99€. Une édition physique arrivera plus tard dans l’année grâce à Nightawk Interactive, partenaire de Illfonic. Les fans de Ghostbusters, Steam, et Nintendo auront désormais la possibilité d’unir leurs forces ou de s’opposer aux joueurs Epic Games Store, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, et Xbox One, puisque le jeu fonctionnera de manière fluide et simultanée sur toutes les plates-formes.

« Nous avons hâte de sortir Ghostbusters : Spirits Unleashed sur toutes les plateformes gaming. » explique Charles Brungardt, PDG et co-fondateur d’IllFonic. « Je suis un fan depuis toujours de Ghosbusters, et Illfonic a travaillé dur pour offrir la possibilité de chasser et de hanter aux fans de la franchise, avec l’Edition Ecto. Nous développons encore plus l’histoire, nous ajoutons des nouvelles cartes et des nouveaux types de fantômes, et ce n’est pas tout. »

Ghostbusters: Spirits Unleashed – Edition Ecto est un jeu complet pour les nouveaux joueurs avec la version numérique à un prix conseillé de 19.99€. Les joueurs actuels recevront tous les éléments suivants avec une mise à jour GRATUITE.