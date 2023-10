La magazine japonais Famitsu annonce RPG Maker With, édité par Gotcha Gotcha Games et prévu pour 2024 au Japon. Adapté spécialement pour les consoles, on pourra toujours partager ses jeux terminés. Au programme, 128 personnages et 130 monstres au lancement.

Petite nouveauté, un mode ‘Asset Sharing » pour créer des jeux avec la communauté, c’est à dire que les cartes et les événements inclus dans les jeux en cours peuvent également être publiés en tant que parties. Les parties publiées par d’autres utilisateurs peuvent être facilement incorporées dans vos propres jeux.

Grâce à cette nouvelle fonction de partage des ressources, vous pouvez créer des jeux non seulement seul, mais aussi avec le reste de la communauté RPG Maker.

Voici les premiers visuels :

