Nous vous avions parlé en décembre 2022 d’une fin du service en ligne de Dragon Ball Card Warriors en 2023 mais sans avoir de date précise. Aujourd’hui, nous avons enfin connaissance de cette date et elle est toute proche. Le service prendra fin le 30 octobre 2023… Soit dans seulement 4 jours !

C’est toujours décevant pour les joueurs de voir un service qu’ils utilisent, fermer ses portes. Cependant, tout n’est pas perdu ! Grâce à un système de transfert vous allez pouvoir conserver une partie de vos données dans une version hors ligne :

Dragon Ball Card Warriors – Objets qui ne peuvent pas être transférés dans la version hors ligne

Toutes les pièces de platine, y compris celles achetées moyennant des frais, ne seront pas transférées. Si vous avez actuellement des pièces de platine que vous avez payées, assurez-vous de les dépenser.

