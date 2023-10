Escape String est un jeu de puzzle en 2D qui nous vient de l’autre bout du monde. Le jeu est, en effet, développé par les Thaïlandais de 7 Raven Studios, qui avaient déjà apporté sur notre Nintendo Switch des jeux comme Shootvaders: The Beginning. Que nous vaut Escape String, disponible depuis le 27 octobre 2022 au prix de sept euros ?



Un jeu assez sympathique à réaliser…

Escape String est un jeu de puzzle au concept très simple. Nous incarnons un petit robot qui doit réussir à aller jusqu’à la sortie. Cependant, ce dernier ne sait rien faire de son propre gré et nous devons lui donner les directives pour qu’il puisse terminer le niveau.

Nous pouvons lui demander d’avancer, de reculer, mais aussi de sauter et se coucher. Des obstacles vont se dresser face à nous, et il faut réussir à tous les esquiver avec le moins de mouvements possibles.

Nous avons le droit à trois « strings » (des cordes) de quinze mouvements à chaque fois par niveau. Autrement dit, pour terminer chaque niveau, nous devrons réussir à déplacer notre robot en trois fois. Il faudra alors anticiper plusieurs obstacles à la suite pour ne pas se retrouver à court de « string ».

Les obstacles sont de plus en plus compliqués au fil des niveaux, mais la difficulté n’est jamais insurmontable. Nous allons par exemple devoir sauter au-dessus du vide, esquiver des machines qui lancent de l’électricité, mais aussi devoir tuer un clone placé en fin de niveau qui imite nos mouvements.

Le gameplay est agréable et la difficulté peu relevée plaira aux personnes qui veulent réfléchir un peu sans se prendre la tête. Les amateurs de puzzles très relevés seront en revanche un peu déçus.

La vraie difficulté du gameplay ne provient d’ailleurs pas de l’énigme en soit, mais des récompenses bonus. En effet, Escape String donne des médailles si nous réussissons à atteindre l’arrivée avec le moins de mouvements possibles et le moins de « strings » possibles.

Cela nous donne le droit à des skins (pas très jolis) supplémentaires pour notre robot. Cependant, dès que la solution est trouvée, optimiser le nombre de mouvements est plutôt simple et peut se faire en moins de cinq minutes.

Une histoire très légère se déroule aussi entre certains niveaux d’Escape String. Nous avons des messages cryptiques que nous ne comprenons qu’au dénouement. Ce fil rouge est assez vide et n’intéressera que peu de monde.

…Mais vraiment très court

Le jeu est très court et peut se finir en moins de deux heures. Pour sept euros, c’est tout à fait correct même si finalement, la rejouabilité n’est pas au rendez-vous.

Le jeu est le même que ce soit en mode docké ou mode portable. En revanche, la traduction française est catastrophique. Ce n’est pas du Google traduction, mais nous ressentons au vu des fautes très régulières et souvent choquantes pour les yeux (« nouveaux jeu » dans les menus) qu’elle a été malheureusement réalisée par quelqu’un qui ne maîtrise que partiellement la langue. Ce n’est cependant pas « gênant » pour la compréhension du jeu.

Les graphismes sont moyens et l’ambiance sonore, hormis les bruitages des objets et la musique finale, est assez vide. Ce n’est cependant pas le plus important dans ce genre de jeux tant que l’énigme reste agréable à faire.

Conclusion 5 /10 Escape String est un puzzle game sympathique sans grande difficulté. Les joueurs qui veulent se reposer seront ravis alors que ceux qui cherchent un peu de challenge risquent de s’ennuyer. Il y a quarante niveaux, mais le jeu se termine en deux heures, montre en main. La traduction est très mauvaise, avec des fautes à quasiment chaque phrase. LES PLUS Un gameplay simple mais agréable

Un gameplay simple mais agréable Sans prise de tête

Sans prise de tête Sympathique jusqu’à la fin

Sympathique jusqu’à la fin Sept euros LES MOINS Peut-être trop simple ?

Peut-être trop simple ? Très très court

Très très court Une traduction qui fait mal aux yeux

Une traduction qui fait mal aux yeux Des skins pas très jolis

Des skins pas très jolis Des graphismes moyens Détail de la note Gameplay 0

Graphisme 0

Durée de vie / Prix 0