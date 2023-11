Paris, le 1er novembre 2023 – Square Enix Collective® a annoncé hier la sortie de Little Goody Two Shoes™, une nouvelle aventure d’horreur féerique de style anime aux accents sinistres. Ce conte de fée, aventure narrative horrifique, est développé par AstralShift, une équipe de développement indépendante implantée au Portugal spécialisée dans la création de magnifiques jeux cinématiques aux scénarios prenants et aux bandes originales évocatrices.

Little Goody Two Shoes se déroule dans le mystérieux village de Kieferberg. Attention, tout n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Même si le lieu a l’air parfaitement normal, les joueurs doivent également gérer diverses facettes de la vie d’Elise au village pour la garder en vie.

Ils devront consacrer leurs journées à renforcer les liens qui unissent Elise aux habitants du village, et à travailler pour gagner leur vie en jouant à des mini jeux divertissants. À la tombée de la nuit, il faudra faire en sorte qu’Elise ait l’estomac plein, et qu’elle reste en bonne santé physique et mentale pour affronter les terribles adversaires qu’elle croisera en s’aventurant toujours plus profondément dans la forêt. Chaque décision et action permettra de découvrir une des 10 fins possibles.

L’aspect visuel de Little Goody Two Shoes s’inspire des jeux d’aventure et des anime des années 90. Les joueurs seront plongés dans un magnifique monde rempli de nostalgie et d’éléments à découvrir ! Ils peuvent désormais incarner Elise et se plonger dans un monde aussi mystérieux que perfide.