Mail Time est un jeu social dans lequel vous allez incarner un petit postier au chapeau de champignon. Il est sorti le 19 octobre dernier et a été édité par Freedom Games. Voyons ce qu’il a à nous proposer.

Un petit postier bienveillant

Le jeu commence par la création de votre personnage. Vous devez choisir votre apparence ainsi que le visuel de votre sac à dos et de votre voile.

Il continue avec une discussion entre vous et votre maman qui n’est autre que votre patronne. Elle vous demande de faire vos preuves pour être promu postier.

Pour cela, votre seule et unique mission va être de délivrer un courrier à un certain Greg. Vous allez donc partir à la recherche de ce personnage. Vous allez rencontrer plusieurs animaux hauts en couleurs qui vont vous demander de l’aide pour réaliser des tâches. La plupart du temps, il s’agira de délivrer une lettre à un autre personnage. Vous pourrez aussi être amenés à collecter des objets ou des ressources afin qu’ils puissent mener à bien leurs activités. Vous allez contribuer au retour au calme de certaines parties de la map où les tensions entre certains personnages étaient bien présentes et vous allez aussi contribuer à faire éclore un amour naissant entre deux personnages.

La map où vous allez évoluer est vraiment vaste et certaines zones vous paraîtront difficiles d’accès dans un premier temps. Il faut prendre le temps d’observer l’environnement pour comprendre par quel chemin nous pouvons atteindre certaines zones. D’autres encore, sont complètement cachées et il vous faudra de la persévérance pour les trouver.

Le jeu, par le biais de ces missions, va vous proposer des allers-retours aux quatre coins de la map. Au fur et à mesure que vous les réussirez, vous gagnerez des patchs de postier pour service rendu. Ils sont au nombre de 22 à collecter par le biais de vos bonnes actions envers les différents personnages.

Jusque-là, il s’agit d’un jeu avec une formule plutôt classique pour ce genre.

Des défauts à signaler

Malheureusement, il y a pas mal de défauts au niveau du jeu qui viendront rendre votre expérience parfois désagréable. Le jeu manque cruellement d’une map où retrouver l’emplacement des différents personnages. Cela empêche de rentrer pleinement dans l’histoire tant on a éprouvé de difficulté à se repérer et à trouver les personnages. Nous avons perdu beaucoup de temps ce qui a induit de l’ennui et une envie de lâcher le jeu. Cependant, nous avons fait preuve de persévérance et nous avons réussi à trouver quelques repères. D’autre part, les environnements sont ultra-chargés visuellement ce qui vient accentuer le sentiment d’être totalement perdu et cela vient aussi parfois nous gêner dans nos déplacements car les décors viendront gêner notre progression.

Les allers-retours et les recherches de personnages cachés viendront allonger une durée de vie très courte. Il ne vous faudra pas plus de trois heures pour arriver à boucler toutes les quêtes du jeu.

Une fin déroutante : le jeu ne se finit comme on aurait pu l’imaginer et cela laisse une pointe de déception.

Une belle réalisation sonore

Le jeu est très coloré et mignon. L’ambiance sonore est très agréable et reposante. Elle est bien adaptée pour ce type de jeu.

Le jeu est disponible sur le Nintendo eShop au prix de 19,99€.

Conclusion 4.4 /10 Le jeu Mail Time est une belle proposition de jeu social très agréable à parcourir une fois qu’on a réussi à s’y repérer. Cependant, son prix peut paraître un peu élevé compte tenu de sa durée de vie très courte. LES PLUS Jeu social sympathique

Jeu social sympathique Jeu coloré

Jeu coloré Ambiance sonore LES MOINS Pas de carte

Pas de carte Des allers-retours sur la map pour allonger la durée de vie déjà courte

Des allers-retours sur la map pour allonger la durée de vie déjà courte Des personnages trop bien cachés Détail de la note Gameplay 0

Originalité 0

Graphismes 0

Durée de vie 0

Côté relaxant 0