Company of Heroes est une des licences de jeux vidéo les plus connues se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce jeu de stratégie en temps réel était arrivé pendant l’apogée de ce genre, entre les succès des Age of Empires (ainsi que ses déclinaisons) ou Rise of Nations. Alors que Company of Heroes a connu un troisième opus sorti en 2023, nous voici avec Company of Heroes Collection, un portage du premier jeu sorti en 2006 et ses deux DLCs standalone. Company of Heroes Collection est disponible depuis le 12 octobre 2023 au prix de trente euros. Est-ce une bonne porte d’entrée dans la licence ?

Le retour d’une licence iconique…

Company of Heroes Collection est un jeu de stratégie en temps réel qui permet de revivre les grands moments de la Seconde Guerre mondiale. Vous allez incarner soit les Alliés, soit les soldats de l’Axe.

Le principe du jeu est simple : vous arriverez sur une carte avec plusieurs missions à réaliser. Vous devrez par exemple récupérer un point occupé par les Allemands ou bien sauver un bataillon de l’extermination.

Vous contrôlerez plusieurs unités et votre rôle sera de les guider vers la victoire. Les unités possèdent toutes un type différent (infanterie, sapeur, char, véhicules terrestres, sniper, etc.) que vous allez devoir utiliser intelligemment pour vaincre l’ennemi. Le sniper a par exemple la possibilité de viser certaines cibles alors que le sapeur pourra construire des bâtiments défensifs (comme de l’artillerie) et réparer les véhicules.

Dans chaque carte, il y a des points à capturer. Ces derniers permettent à la fois de retirer le brouillard de guerre des unités et de nous fournir en ressources bien utiles pour la bataille.

Il y a trois ressources au total : les munitions, les hommes et l’essence. L’infanterie utilisera les munitions pour réaliser des actions spéciales, les hommes nous permettent de récupérer des renforts et l’essence de faire avancer les véhicules.

Malgré le temps qui passe, Company of Heroes continue d’être l’une des références du jeu stratégique en temps réel. Le gameplay est toujours aussi complet, efficace, et permet de revivre efficacement certains des grands moments de la Seconde Guerre.

Les missions comme les cartes sont variées et nous amène à réfléchir rapidement et efficacement à la stratégie à employer. Allons-nous entrer dans le bâtiment pour tirer de l’intérieur, allons-nous contourner l’ennemi et sa grosse mitrailleuse, ou allons-nous tirer à coup d’artillerie pour préparer notre passage ?

Il est juste dommage que certaines missions nous forcent à réussir une quête d’une seule façon (sécuriser une zone en faisant un tir de barrage, par exemple) alors qu’il existe parfois plein d’options pour arriver à ses fins.

À refaire de préférence sur PC

Le vrai problème, c’est que le portage de Company of Heroes Collection, même s’il est fait avec attention, est laborieux sur la Nintendo Switch. L’absence de la souris se fait sentir, et tout ce qui était simple sur PC devient très compliqué.

Ce portage, par cette prise en main complexe, est vraiment réservé aux fans de la licence qui n’ont pas d’ordinateur. Même sélectionner une unité précise demande de la manipulation poussée. Même si nous avons constamment les touches sous les yeux, c’est assez frustrant de ne pas pouvoir réaliser ce que nous voulons.

Si le gameplay a survécu aux ravages du temps, les graphismes, eux, ont pris beaucoup de rides. Les textures qui vingt ans auparavant étaient grandioses deviennent presque ridicules, même sur la Nintendo Switch. Ce problème n’est pas dérangeant pour toute la partie bataille, en revanche les cinématiques piquent aux yeux et une refonte graphique aurait peut-être été nécessaire.

Malgré tout, pour trente euros, le jeu a une sacrée durée de vie. Chaque mission dure entre trente minutes à une heure avec des objectifs secondaires à accomplir. Il y a un bon nombre de campagnes et un mode escarmouche pour ceux qui veulent faire des batailles hors campagne. Malgré le portage assez décevant, c’est un prix intéressant… même s’il est moins cher sur PC.

Le jeu n’est pas tactile mais il faut reconnaître que c’est une licence agréable à en mode portable.

La bande-son est sympathique, entièrement doublée, même si les voix des soldats et leurs répliques très clichées sont répétitives et finissent par nous énerver.

Conclusion 6.4 /10 Company of Heroes Collection est un portage fait avec attention du premier jeu de la licence et ses deux DLCs standalone. Malheureusement, malgré l’attention portée, il n’est pas très agréable à faire sur console et n’arrive pas à faire oublier la souris sur PC. Dommage, car malgré les années qui passent, Company of Heroes reste une référence des jeux de stratégie en temps réel. LES PLUS Un gameplay qui malgré les années est toujours une référence

Un gameplay qui malgré les années est toujours une référence Une durée de vie impressionnante

Une durée de vie impressionnante Revivre les plus grands moments de la Seconde Guerre mondiale

Revivre les plus grands moments de la Seconde Guerre mondiale La bande-son agréable et le doublage français LES MOINS Visuellement, ça pique les yeux

Visuellement, ça pique les yeux Rien ne remplace la souris

Rien ne remplace la souris Les phrases des soldats à chaque fois qu’ils se déplacent Détail de la note Graphisme 0

Portage 0

Gameplay 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0