La licence Transformers traverse les époques et reste aujourd’hui une licence qui parle à beaucoup de personnes, jeunes comme moins jeunes, et ce grâce aux comics, films, séries animées ou encore jeux vidéo. Cette fois-ci, l’éditeur Outright Games nous propose un nouveau jeu s’inspirant de la série animée Transformers Earthspark. Que vaut donc ce Transformers : Earthspark – Expedition ? C’est ce que nous allons voir…

En voiture Simone !

Transformers : Earthspark – Expedition est un jeu de type action/aventure dans lequel nous incarnons Bumblebee. Dans cette nouvelle aventure, le fidèle allié d’Optimus Prime va devoir une relique cybertronienne qui a été séparé en trois morceaux avant que le terrible Mandroid mette la main dessus. Pour se faire, Bumblebee peut compter sur Optimus, un humain nommé Max, ainsi que des Terrans (des Transformers qui sont « nés » sur Terre). Voilà un scénario somme tout classique, nous allons donc continuer à voir ce que nous propose le jeu.

Une aventure qui sent bon le beat’em all

Les bases sont donc posées. Le jeu débute avec une belle petite cinématique d’introduction pour enchaîner sur une partie didacticiel pour nous enseigner les bases du titre. Ce n’est qu’ensuite que l’aventure commence.

Nous nous retrouvons dans une base abandonnée du G.H.O.S.T., une organisation humaine chargée de maintenir la paix entre les humains et les cybertroniens, qui nous servira de QG et de hub central pour notre aventure.

Justement, cette aventure nous permettra de visiter trois régions différentes en monde ouvert. Bien entendu, nous pourrons prendre la forme de robot ou de véhicule quand bon nous semble. Ces différentes régions sont plutôt sympathiques et colorées… mais aussi très vides. En effet, nous ne croiserons aucune forme de vie, hormis des ennemis par-ci, par-là ou nos quêtes principales et secondaires. Vous l’aurez donc compris, chaque environnement contient l’un des trois fragments de la fameuse relique cybertronienne.

Venons-en à nos quêtes. L’objectif principal sur chaque environnement est de s’introduire dans le QG de Mandroid pour y récupérer le fragment de la relique. Cependant, nous ne pouvons pas y aller franco, il faudra réaliser des quêtes secondaires afin de faire baisser l’influence de Mandroid sur la zone. Pour ce faire, il faudra retrouver des cartes à collectionner, récupérer des glyphes, nettoyer des camps ennemis et des camps épiques, ou encore réaliser des missions secondaires confiées par des Terrans. Parmi ces missions, nous retrouvons des courses, des ennemis à détruire en un temps limité par exemple. En fonction de nos performances, nous obtiendrons plus ou moins de ferrailles, ce qui nous sera plus qu’utile pour la suite de notre aventure. D’ailleurs à ce propos, tous les collectibles ne seront pas atteignables lors de notre premier passage parce que nous n’aurons pas débloqué la compétence requise, il nous faudra donc revenir ultérieurement.

Malheureusement, l’ensemble des quêtes se ressemblent et manquent de diversité, on se lasse assez vite de tout cela.

C’est n’est qu’une fois le QG de Mandroid atteint et la relique récupérée que nous pourrons accéder à la région suivante.

Au cours de l’aventure, Bumblebee apprendra de nouvelles capacités qui nous permettront d’atteindre des endroits inaccessibles au début de l’aventure.

Parlons un peu de la partie action. Comme évoqué un peu plus haut, nous croiserons la route d’ennemis à qui il faudra botter le bas de caisse. Ces affrontements sont clairement orientés beat’em all. Seuls deux touches nous permettrons de réaliser différents combos : les touches X et Y. Lors des combats, il est bien évidemment possible de réaliser des esquives et des esquives parfaites qui, si elles sont réussies, ralentiront le temps pendant quelques secondes, ce qui nous permettra de prendre le dessus plus facilement sur nos ennemis.

Une fois les ennemis éliminés, nous récupérerons également de la ferraille.

La carte des régions est également accessible dès que nous débarquons dans chaque zone. Elle contient tous les objectifs à récupérer (bases intermédiaires, cartes à collectionner, missions alliées, les glyphes et le QG de Mandroid). La carte manque par moment de lisibilité pour trouver le chemin à suivre pour atteindre notre objectif.

Il faudra compter une bonne dizaine d’heures pour boucler le jeu à 100%, c’est-à-dire, terminer l’histoire et récupérer tous les collectibles.

Un QG qui porte bien son nom

Penchons-nous un peu plus sur la base du G.H.O.S.T. qui nous sert de QG. Comme évoqué c’est de là que nous accéderons aux trois régions.

Notre base va nous permettre d’utiliser la ferraille dont nous parlions un peu plus haut. Cette dernière va nous être extrêmement utile pour mener à bien notre mission. Grâce à elle, nous pouvons acheter des trousses de soins, ou encore des bonus d’attaque ou de défense (ces bonus ne sont pas à négliger, xloin de là). Elle nous permet également de débloquer de nouveaux combos, des attaques spéciales ou encore de débloquer l’arbre de compétences.

La base propose également une salle d’entraînement où nous allons pouvoir apprendre à maîtriser nos combos et attaques spéciales, un ordinateur nous permettant de déchiffrer les glyphes que nous auront récupérer dans les différentes régions et enfin, un magasin de renforcement qui nous permet de personnaliser la trainée de Bee en mode véhicule.

Un jeu sympathique non sans défauts

Ce qui est agréable avec Transformers : Earthspark – Expedition est qu’il est coloré et très accessible, ce qui n’est pas surprenant puisque le titre s’adresse en premier lieu aux plus jeunes, on peut également switcher très facilement et rapidement entre la forme robot et véhicule de Bumblebee. Le titre bénéficie également d’un doublage français bien que ce ne soit pas le même casting vocal que celui de la série.

Cependant, tout n’est pas parfait. L’optimisation du jeu sur Nintendo Switch est ratée. Nous avons pu constater de grosses chutes de framerate surtout lorsque des ennemis apparaissent ou lorsque Bumblebee est en mode véhicule avec un peu de vitesse. Nous avons également subi de nombreux crashs du jeu qui semblent avoir été corrigés avec la dernière mise à jour du jeu. Cette version Nintendo Switch souffre également de clipping, c’est-à-dire d’éléments du décor qui apparaissent d’un coup, d’un seul.

Conclusion 6 /10 Transformers : Earthspark – Expedition est un jeu s’adressant avant tout au plus jeune grâce à son univers coloré qui s’inspire de la série du même nom, sa prise en main très accessible et son doublage français. Malheureusement, le titre a du mal à convaincre de part la répétitivité des missions et ses problèmes d’optimisations. Nous ne pouvons que vous conseiller d’attendre d’éventuelles promotions si vous souhaitez vous le procurer, à moins que votre enfant ne soit un gros fan de la série animée. LES PLUS Un univers coloré

Un univers coloré Accessible et prise en main rapide

Accessible et prise en main rapide Entièrement doublé en français

Entièrement doublé en français Contrôler Bumblebee et pouvoir passer de la forme robot à voiture quand on le souhaite LES MOINS De grosses baisses de framerate régulières

De grosses baisses de framerate régulières Missions redondantes

Missions redondantes Pas mal de clipping Détail de la note Graphismes 0

Prise en main 0

Optimisation du jeu 0

Durée de vie 0

Bande-son 0