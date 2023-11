Voici les résultats financiers de Nintendo du premier semestre de l’année fiscale 2023-2024, couvrant la période d’avril à septembre 2024.

Malgré le contexte de « fin de vie » de la Nintendo Switch, les résultats financiers de Nintendo sont toujours excellents, avec un bénéfice net record.

Sur 6 mois (avril – sept) C.A. : 4,99 Mds € (+21%)



Bénéfice opé : 1,76 Mds € (+27%)



Bénéfice net : 1,70 Mds € (+18%)

Activités liées à la téléphonie mobile et à l’IP : 55 milliards de yens (+133,3 % en glissement annuel, principalement grâce au film Super Mario Bros.)

Nintendo a écoulé 6,84 millions de Switch dans le monde sur le semestre, soit quand même +2% par rapport à la même période en 2022, dont 2,93 millions sur le dernier trimestre (-10% vs la même période de 2022). L’effet du nouveau Zelda se fait bien sentir, mais on en reparle plus bas. Pour être précis, les ventes par modèles :



– La Nintendo Switch simple s’est vendue à 600k unités (représentant 20% des livraisons ce trimestre)

– La Nintendo Switch OLED s’est vendue à 1,86 million d’unités (64%)

– La Nintendo Switch Lite s’est vendue à 470k unités (16%).

La Nintendo Switch atteint un total de 132,46 millions de consoles écoulées dans le monde depuis sa sortie. Elle est à un gros 20 millions de la Nintendo DS et de la Ps2 pour devenir la console la plus vendue de l’histoire. Jouable, surement, les ventes en octobre étant déjà très bonnes avec les grosses sorties du moment dont Super Mario Wonder. De plus, Nintendo annonce qu’il prévoit de « revigorer » la Nintendo Switch avec un flux régulier de sorties (y compris des DLC).

Du côté du Japon spécifiquement. La Switch atteint un total de 31,77 millions de consoles écoulées, n’est plus qu’à 700k du total de la Game Boy et à 1,22 million de celui de la DS. Si les ventes de noëls sont aussi bonnes que d’habitude, d’ici à la fin de l’année, la Nintendo Switch sera la console la plus vendue de l’histoire du Japon.



L’évolution de la moyenne mobile (moyenne trimestrielle des quatre derniers trimestres) montre une fois de plus à quel point, malgré le ralentissement des ventes, la longévité de la Switch est exceptionnelle. pic.twitter.com/yLlxkuKAyC — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) November 7, 2023

Parlons jeux, les ventes de jeux Switch affichent une tendance similaire aux ventes de consoles : 97,08 M sur le semestre (+2%), dont 44,88 M sur le dernier trimestre (-17%). Au total, 16 jeux se sont vendus à plus d’un million d’unités au cours du premier semestre de l’exercice en cours. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en est à 19,5 millions d’exemplaires vendus. The Legend of Zelda: Breath of the Wild en est lui à 31,15 millions (ou 32,85 millions en comptant la version Wii U), et le jeu est en feu grâce à la sortie du nouvel opus, puisqu’il s’est vendu à 1,33 million rien que sur les six derniers mois.

Autre grosse sortie de la période, Pikmin 4 a quant à lui été écoulé à 2,61 millions d’exemplaires, ce qui en fait déjà la meilleure vente de la série. Sauf si on cumule les ventes des deux versions de Pikmin 3 (pour l’instant). Un résultat impressionnant qui lance enfin définitivement la série qu’on risque de beaucoup voir sur les prochaines années.

Un autre qu’on va toujours voir autant, Mario Kart 8 Deluxe, continue de se vendre par carton avec 3,22 millions rien que sur les 6 derniers mois, pour un total de 57 millions ou 65,5 millions avec Wii U.

Deux jeux Nintendo dans le top des meilleures ventes de l’Histoire de Nintendo (le 1ᵉʳ étant gratuit et livré avec la Wii…), quatre jeux Switch dans le top 10, 7 dans le top 20, des scores toujours aussi fous ! Malgré les dramas, Pokémon Écarlate et Violet intègre le top 20 avec +570k dans le trimestre, sans le buzz de la sortie des DLC, on risque même de voir le jeu à terme dépasser Épée et Bouclier. The Legend of Zelda: Breath of the Wild passe devant les monuments New Super Mario Bros et Pokémon Rouge/Bleu. Logiquement, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera dans le prochain top 20, virant Mario Kart DS.

Les 63 jeux 1st party les plus vendus sur Nintendo Switch (publiés par Nintendo uniquement).

Pour rire un peu, Nintendo a également mis à jour les chiffres concernant les jeux 3DS. 360 000 jeux ont été vendus au cours des six derniers mois, soit plus de 391,74 millions d’exemplaires à ce jour.



On termine avec, comme d’habitude, le tableau inutile, car sans annonce. Nous avons le dernier calendrier des sorties Nintendo pour novembre 2023, qui fait partie des résultats financiers de l’entreprise. Il y a beaucoup de choses à attendre en 2024. Un autre code : Recollection, Mario vs. Donkey Kong, Princess Peach : Showtime, Luigi’s Mansion 2 HD et Paper Mario : The Thousand-Year Door seront tous disponibles l’année prochaine. Et comme toujours, Metroid Prime 4 figure toujours dans la liste.