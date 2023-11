Les jeux de course et la Nintendo Switch, c’est une histoire d’amour contrastée. D’un côté, Mario Kart 8 Deluxe est l’un des jeux les plus appréciés de la console et les ventes continuent de côtoyer les sommets semaine après semaine. De l’autre, énormément de licences et de jeux sont venus se casser les dents sur une console qui ne leur permettait pas de développer leur plein potentiel comme WRC Generations. Tout le monde connaît Hot Wheels, ces répliques miniaturisées de voitures que nous offrons aux enfants qui se sont aussi déclinées en jeu vidéo. Hot Wheels Unleashed, le premier opus sur Nintendo Switch, était un épisode assez contrasté : le contenu était massif mais le gameplay était poussif et la direction artistique laissait à désirer. Qu’en est-il de ce deuxième opus, Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged, développé par les italiens de Milestone (MotoGP23) ? Le jeu est disponible depuis le 19 octobre 2023 au prix de cinquante euros.

Un jeu au contenu impressionnant

Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged est un jeu de course automobile dans lequel vous incarnez des voitures miniaturisées. Vous allez aussi bien incarner des répliques de jouets et de voitures réelles que des voitures iconiques de films (Fast & Furious, Retour vers le Futur).

Le gameplay est assez simple et ressemble à beaucoup d’autres jeux de course déjà existants. Vous pouvez accélérer, décélérer, utiliser un turbo qui se charge lorsque vous dérapez. Vous pouvez aussi donner un coup à droite, à gauche, ce qui est pratique pour virer un ennemi sur votre passage ou vous rétablir d’un dérapage mal négocié.

Là où le jeu diffère un peu du reste de la production (comme son prédécesseur), c’est que nous sommes dans des circuits de la marque Hot Wheels. Ce qui insinue que notre voiture va s’envoler, que nous allons avoir la tête à l’envers, que nous allons parfois devoir sauter dans le vide et que les objets du décor vont parfois être nos pires ennemis.

Le gameplay est assez agréable. Le jeu est accessible, facile à prendre en main, et il y a un plaisir à conduire ces petites voitures. Les sensations sont bonnes, même si parfois chaotiques, et même les plus néophytes pourront arriver pour jouer en écran partagé avec les plus aguerris.

Malgré cette simplicité de prise en main, le jeu recèle une véritable difficulté sur certains tronçons qui peut s’avérer aussi frustrante que bien pensée. Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged est ce genre de jeux comme Rocket League qui est simple à commencer mais si difficile à maîtriser.

Les tracés sont intéressants. Nous parlerons plus tard des décors et des graphismes assez mauvais de la Nintendo Switch, mais le jeu nous propose des circuits aux tracés variés qui réussissent à proposer des défis différents et variés. Nous allons avoir la tête à l’envers, devoir prendre des virages très serré et faire des sauts de côté pour aller de plateforme en plateforme.

Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged possède plusieurs modes qui offrent une expérience complète pour les joueurs. Vous allez devoir gagner des courses, certes, mais aussi aller à des checkpoints placés çà et là dans le décor avec un temps limité, ou enchaîner les dérapages sans vous prendre les rebords du circuit. Là encore, le nombre de modes est appréciable et permet de varier l’expérience.

Avec des graphismes et une bande-son ratés

Ce contenu massif est malheureusement enrobé d’un mode campagne anecdotique, avec une histoire oubliable qui pénalise le jeu malgré le doublage français.

Si le gameplay est sympathique, nous regrettons quand même l’absence d’un compteur de vitesse, les passages un peu plus brouillons et des éléments perfectibles dans la gestion des mouvements et du dérapage. Les temps de chargement sont aussi très longs et il faut parfois attendre plus d’une minute pour jouer.

De plus, le multijoueur de Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged est totalement vide et il est impossible de remplir les salons pour jouer avec des gens de la planète. Nous trouvons parfois un joueur, presque par miracle, après cinq minutes d’attente…

Malgré tout, pour cinquante euros, le jeu possède un contenu massif avec cent trente voitures et motos issus d’univers variés. Nous pouvons d’ailleurs améliorer chacun des véhicules avec des engrenages que nous trouvons en jouant afin de les spécialiser et les rendre surpuissantes. Le nombre de circuits est assez impressionnant et nous pouvons même construire nos propres circuits !

Les graphismes de Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged sont comme ceux de son prédécesseur. Ils ne sont pas moches, mais impossible de dire qu’ils sont beaux. Les textures sont parfois baveuses, les routes pixelisées, et ce tout n’aide pas à l’expérience utilisateur. Les images de l’eShop sont trompeuses alors nous vous fournissons nos propres images ainsi qu’une rapide vidéo de gameplay.

La bande-son est ratée, avec des bruits de moteurs à tire-larigot et des musiques qui ressemblent plus à des alarmes qu’autre chose. Cela nous donne envie de quitter très rapidement les menus…

Conclusion 6 /10 Il est compliqué de recommander ce Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged sur cette console. D’un côté, le jeu est vraiment très complet, avec plus de cent trente voitures, et les sensations sont plutôt bonnes manette en main. Malheureusement, la Nintendo Switch a du mal à supporter le jeu et les graphismes ainsi que les temps de chargement pénalisent grandement l’expérience du joueur. LES PLUS Un gameplay accessible mais en même temps technique

Un gameplay accessible mais en même temps technique Un contenu impressionnant

Un contenu impressionnant De nombreux modes

De nombreux modes De nombreux tracés

De nombreux tracés Un doublage français

Un doublage français Un créateur de circuit LES MOINS Visuellement, ça pique les yeux

Visuellement, ça pique les yeux La bande-son ratée

La bande-son ratée Le multi déjà abandonné par les joueurs

Le multi déjà abandonné par les joueurs Quelques petits détails de confort qui manquent

Quelques petits détails de confort qui manquent Un gameplay qui peut être encore perfectible

Un gameplay qui peut être encore perfectible Un mode histoire inutile Détail de la note Graphisme 0

Gameplay 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0