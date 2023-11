Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 10 novembre 2023 : Numskull Games, Serenity Forge, le développeur indépendant Toge Productions et Just For Games sont ravis d’annoncer que la compilation physique des deux titres de la série d’aventure narrative Coffee Talk est maintenant disponible sur Nintendo Switch avec Coffee Talk 2-in-1 Double Pack. Les éditions physiques Playstation 4 et Playstation 5 seront quant à elles disponibles dans quelques semaines, d’ici début décembre.

Dans ce jeu à l’ambiance détendue, vous aurez pour objectif de créer les boissons chaudes idéales pour les habitants fantastiques d’une version alternative de Seattle. Écoutez attentivement leurs besoins, faites preuve de créativité à partir d’ingrédients bruts, et discutez avec eux pour en apprendre plus sur leur parcours et leurs aspirations !

La version physique de Coffee Talk : Double Pack Edition contient le populaire jeu d’aventure narratif Coffee Talk, ainsi que sa récente suite, Coffee Talk : Episode 2 – Hibiscus & Butterfly. C’est la première fois que Coffee Talk : Episode 2 sera disponible en format physique en Europe, de même que son prédécesseur, Coffee Talk, développé par Toge Productions et récompensé par de nombreux prix. En plus de l’inclusion des deux jeux cultes sur un disque ou une cartouche physique, un code de téléchargement de la bande sonore numérique est également inclus. À propos de Coffee Talk 2 in 1 Double Pack : Coffee Talk Episode 1 et Episode 2 sont des jeux dans lesquels vous écoutez les problèmes des gens et les aidez en leur servant une boisson chaude avec les ingrédients que vous avez en stock. Ce jeu dépeint des vies aussi humaines que possible, avec des personnages qui ne sont pas que des humains. Plongez dans les histoires d’habitants d’une version alternative de Seattle, allant d’une histoire d’amour dramatique entre un elfe et un succube, à un extraterrestre essayant de comprendre la vie des humains, et bien d’autres que les lecteurs modernes trouveront fortement en écho avec le monde qui les entoure.

Caractéristiques principales :

Mélangez une combinaison d’ingrédients, tels que le thé, le gingembre, la menthe, le chocolat, le café et bien d’autres encore. Expérimentez et découvrez des recettes secrètes, changez la vie des gens en leur servant des boissons qui leur réchaufferont le cœur.

Montrez votre créativité, dessinez votre propre chef-d’œuvre de latte-art avec notre simulation de fluides pour décorer vos boissons.

Plongez dans l’atmosphère relaxante d’un café. Il pleut dehors, préparez-vous une boisson chaude, lancez une musique lo-fi chillhop et écoutez les discussions autour du café.

Se déroule dans un Seattle alternatif du présent où les humains, les orcs, les elfes et d’autres races coexistent depuis la nuit des temps. Explorez le monde à travers les histoires racontées par vos clients, une tasse à la fois.

Rencontrez des personnages excentriques et intéressants, anciens et nouveaux ; Baileys l’elfe graphiste freelance, Lua, la succube responsable du biz dev, Riona l’aspirante chanteuse d’opéra, et bien d’autres encore. Écoutez leurs histoires et influencez-les avec une ou deux boissons chaudes !

Coffee Talk 2 in 1 Double Pack est maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch, et sera disponible sur Playstation 5 et Playstation 4 le 1er décembre 2023.