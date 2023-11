Riot Forge et Tequila Works ont récemment sorti Song of Nunu : A League of Legends Story, un jeu d’aventure narratif mettant en scène les champions de League of Legends, Nunu et Willump, sur Nintendo Switch. Aujourd’hui, nous avons droit à une bande-annonce d’accolades pour voir tout ce que la presse a dit d’excellent sur le titre, dont notre note mise en avant (le test ici).



Développé par Tequila Works et édité par Riot Forge, Song of Nunu : A League of Legends Story™ emmène les joueurs dans l’ultime road trip avec les meilleurs amis et vénérés champions de League Nunu et Willump. Les joueurs font de la randonnée, de l’escalade et de la luge à travers le Freljord, une terre gelée pleine de blizzards rudes, de loups féroces et d’enchantements, et rencontreront d’autres champions légendaires en chemin. Vous rencontrerez d’autres champions légendaires en chemin. Vous devrez faire preuve d’intelligence pour progresser dans le paysage gelé et découvrir les secrets qui se cachent sous la glace.

Song of Nunu : A League of Legends Story™ est dès à présent disponible sur l’eShop au prix de 29,99€.