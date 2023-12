Il semblerait que Star Trek : Resurgence, sorti récemment sur PC et Ps5/Xbox Series X, soit destiné à sortir aussi sur Nintendo Switch. Le jeu a été classé par l’Australian Classification Board.

Une annonce officielle n’a pas encore été faite, mais il est fort probable qu’elle arrive bientôt. Star Trek : Resurgence est un jeu d’aventure narratif proposant des choix de dialogues, la construction de relations et de l’exploration, et il est actuellement disponible sur un certain nombre de plateformes.

Star Trek: Resurgence est une aventure narrative qui propose des dialogues à choix multiple, permet de créer des relations et d’explorer. En plus de jouer à un jeu porté par les dialogues et aux multiples ramifications d’histoire, vous vous lancerez dans l’univers Star Trek avec de nombreux autres styles de jeu, dont le pilotage de navette spatiale, les affrontements au phaseur, les analyses de tricordeur, la furtivité et des micromécaniques de gameplay.