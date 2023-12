Dans une atmosphère de film noir des années 80, menez l’enquête pour faire progresser votre détective privé débutant au fil de ce jeu de stratégie et de vengeance, inspiré d’un jeu de plateau avec ses cartes et ses dés.

L’éditeur Daedalic Entertainment et le développeur Gamma Minus mettront Rough Justice : ’84 sur Nintendo Switch ce mois-ci. Le jeu est prévu pour le 20 décembre 2023.

Au cours de ce jeu de stratégie solo inspiré d’un jeu de plateau, résolvez des casse-tête et utilisez les dés et les cartes afin de gérer au mieux votre propre agence de détectives privés. Conseillez vos agents pour des missions de sécurité, recherche de fugitifs et restitution de biens.

Engagez des agents en freelance pour vous aider à élucider vos affaires ! Chacune comporte des exigences différentes, et il est essentiel de trouver, parmi un large éventail de candidats, le bon agent pour chaque affaire. Faites toute la lumière sur vos différents dossiers pour recevoir des récompenses et étendre votre panel de prestataires.

Qu’il s’agisse de missions de sécurité, de recherche de fugitifs ou de travail de nuit, la lecture attentive et l’organisation seront les clés du succès. Consultez les critères spécifiques de chaque dossier et donnez le maximum en assignant l’affaire à l’agent le mieux adapté.

Chaque agent possède cinq statistiques dont les valeurs sont comprises entre 0 et 5. La valeur correspond au nombre de dés utilisés lors du lancer de dés.

Certaines affaires offrent un gameplay varié et immersif par l’intermédiaire de casse-tête, sortes de mini-jeux spécifiques au genre et à l’époque. Ils mêlent cryptogrammes et mécanismes numériques et analogiques, en alliant défis mathématiques et tests de réflexes.

Lorsque vous utilisez des cartes, les valeurs des stats augmentent temporairement pour le lancer de dés. Les cartes d’équipement sont dotées d’un niveau qui indique leur rareté, ainsi que d’un facteur de durée limitant le nombre d’utilisations possibles avant le retrait de la carte de l’inventaire.

Pour éradiquer le cancer qui ronge la ville de l’intérieur, utilisez toute la puissance et les ressources à votre disposition : de vos agents aux technologies de surveillance de l’époque, en passant par vos amis haut placés. Mais prenez garde ! Car derrière le rideau que forme cette lutte pour la justice se cache une histoire bien plus vaste. Une organisation secrète aux grandes ambitions étend son influence à travers la ville de Seneca… Et vous êtes dans sa ligne de mire.