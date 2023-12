L’évolution du skateboard se poursuit sur Switch avec les commandes 100 % physiques de Skater XL, des spots de skate emblématiques, le mode multijoueur Freeskate et un excellent 60FPS.

LOS ANGELES, CA – 5 DÉCEMBRE 2023 – Easy Day Studios a annoncé aujourd’hui que Skater XL est désormais disponible sur Nintendo Switch. Offrant l’expérience la plus authentique du skateboard de rue sur un appareil portable, Skater XL apporte ses contrôles réactifs 100 % basés sur la physique – le tout en 60 FPS super fluide – offrant aux fans de jeux de skateboard la liberté créative qu’ils ont toujours voulue.

Skatez sur des spots légendaires grâce à des cartes qui présentent des lieux emblématiques du skateboard comme Downtown LA, Easy Day High et des parcours créés par la communauté comme Streets et Grant Park. Personnalisez ensuite votre personnage en choisissant votre équipement parmi plus de 30 marques de skate et en jouant les skaters professionnels Tiago Lemos, Tom Asta, Evan Smith et Brandon Westgate.

» Nous sommes heureux d’avoir pu prendre le temps nécessaire pour optimiser la version Switch afin qu’elle soit tout aussi fluide et amusante que sur les autres plateformes « , déclare Dain Hedgpeth, cofondateur et directeur d’Easy Day Studios. « Après trois ans et beaucoup de travail, nous sommes très fiers de lancer Skater XL sur Switch fonctionnant à 60FPS et incluant tout le contenu original du jeu, ce qui en fait le jeu de skateboard le plus amusant et le plus authentique jamais réalisé sur un appareil portable. »

60 FPS sur Switch – Avec une rare fluidité de 60 FPS en mode portable, les joueurs de Nintendo Switch peuvent faire du skateboard en déplacement et profiter pleinement du gameplay basé sur la physique de Skater XL. Le skateboard avec les Joy-Cons n’a jamais été aussi fluide et réactif !

Skater ou se détendre en ligne – Retrouvez jusqu’à 10 amis en ligne, reproduisant l’expérience de la rue, en créant des lignes, en regardant d’autres joueurs s’entraîner sur un spot ou en jammant ensemble.

Incarnez de vrais pros du skate – Choisissez parmi les célèbres pros Tiago Lemos, Brandon Westgate, Evan Smith et Tom Asta, tous dotés d’un équipement adapté à leur style.

Bande-son légitime – Modest Mouse, Interpol, Animal Collective, Future Islands et Band Of Horses sont les têtes d’affiche d’une collection de morceaux qui se marient bien avec l’ambiance West Coast du Skater XL.

Énorme catalogue de mods – Propulsé par Mod.io, les joueurs de Skater XL Switch auront accès à une vaste offre de mods de créateurs passionnés et de marques « fakeskate ». En plus du contenu officiel, les joueurs pourront trouver le look parfait ou télécharger les derniers équipements dans la plus grande bibliothèque de contenu de skate jamais créée. REMARQUE : le navigateur de mods sera disponible peu après le lancement de Skater XL sur Switch via une mise à jour gratuite.

Skater XL est désormais disponible sur Nintendo Switch au prix de 39,99 $ dans le Nintendo eShop sur le continent américain. Skater XL sur Nintendo Switch sera également disponible dans les régions européennes le 12 décembre. Les versions en boîte de détail de Skater XL sont disponibles chez les détaillants en brique et en mortier. Skater XL est également disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC via Steam.