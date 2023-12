SAN DIEGO, le 7 décembre 2023 : LEGO Fortnite est disponible dès maintenant : un tout nouveau jeu de survie et de construction accessible depuis Fortnite. C’est la première expérience de jeu à naître du partenariat à long terme entre Epic Games et LEGO Group visant à développer des espaces numériques amusants et sans danger pour les enfants et la famille.

Dans LEGO Fortnite, les joueurs peuvent explorer de vastes mondes ouverts où les univers de Fortnite et LEGO s’entremêlent pour un résultat haut en couleur ! Vous pouvez : ​

Incarner vos personnages préférés de Fortnite, comme Terreur fluo, Experte des câlins et Corbeau, mais en version LEGO.

Récupérer de la nourriture et des ressources, fabriquer des objets et affronter des ennemis, seul ou à plusieurs. ​

Construire un abri pour vous défendre et personnaliser votre base avant de recruter des villageois qui vous aideront à accumuler des ressources et à survivre à la nuit.

Vous équiper pour explorer les grottes à la recherche de ressources rares, de zones cachées et d'ennemis.

L’aventure LEGO Fortnite ne fait que commencer. Un univers plus étoffé, de nouvelles fonctionnalités de gameplay et de nouvelles tenues en version LEGO seront disponibles dès début 2024 grâce à des mises à jour. Vous pouvez jouer gratuitement à Fortnite sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ et sur PC via l’Epic Games Store et les services de jeu sur le cloud.

LEGO Fortnite est classé PEGI 7. Toutes les expériences Fortnite, y compris LEGO Fortnite, utilisent le contrôle parental et les fonctionnalités de sûreté d’Epic.

LEGO Fortnite est développé dans Fortnite. Il utilise la technologie Unreal Engine 5 et tire le meilleur profit des fonctionnalités de physique et de destruction de Chaos pour permettre aux joueurs de placer, lier et séparer les briques comme dans le monde réel.

Le jeu utilise le système de World Partition pour charger en direct (stream) les 95 kilomètres carrés d’espace de jeu (soit 19 fois la taille de l’île de Battle Royale de Fortnite !), ainsi que le Procedural Content Generation (PCG) Framework (le système de génération procédurale) pour créer des environnements dynamiques détaillés.

LEGO Group utilise déjà l’Unreal Engine dans divers de ses projets, que ce soit des jeux ou des expériences, comme LEGO DREAMZzz™ et LEGO NINJAGO™. Les deux entreprises utilisent également l’Unreal Engine pour créer des doubles virtuels de milliers de pièces LEGO physiques et travaillent pour les rendre accessibles aux créateurs de l’écosystème Fortnite en 2024, que ce soit via l’UEFN ou les outils du mode Créatif de Fortnite. Elles visent ainsi à lier les jeux physiques et numériques comme jamais auparavant.

LEGO Group et Epic Games dévoileront d’autres jeux sur le thème LEGO qui sortiront au début de l’année prochaine.

Niels B Christiansen, PDG de LEGO Group a déclaré : « Notre partenariat avec Epic Games a pour objectif de développer des expériences numériques conçues pour être amusantes et sûres afin de rapprocher le monde du jeu physique de celui numérique et de stimuler l’imagination des enfants. Avec Epic Games, nous construisons un monde numérique à destination des enfants, et nous espérons que d’autres créateurs et marques suivront notre voie. »

Tim Sweeney, PDG et fondateur d’Epic Games a dit : « LEGO Fortnite offre aux joueurs un nouveau moyen de s’exprimer grâce à la construction de monde qu’il propose. C’est une étape importante dans l’évolution de l’écosystème Fortnite. Nous avons hâte de prolonger notre partenariat avec LEGO Group pour construire des espaces de jeu numériques immersifs et amusants pour les enfants, mais aussi pour tous les autres joueurs. »