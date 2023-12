Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé deux ajouts passionnants à la liste des joueurs de Pokémon UNITE, ainsi que des activités à thème qui vous mettront dans l’esprit des fêtes de fin d’année.

La Miascarade débarque dans Pokémon UNITE le 7 décembre

La très attendue Miascarade arrive sur l’île d’Aeos ! Ce bolide est le premier Pokémon découvert dans la région de Paldea à rejoindre la bataille dans Pokémon UNITE. La capacité de Miascarade , Croissance excessive, lui permet de disparaître dans les feuilles pendant une courte période de temps après que ses HP maximum aient été réduits de moitié ou moins. Une fois déclenchée, la vitesse de déplacement de Miascarade et les dégâts qu’elle inflige augmentent pendant un court moment, et elle peut même récupérer des PV pendant cette période en infligeant des dégâts à un Pokémon adverse. Vous pouvez obtenir une licence Unite pour Miascarade du 7 décembre 2023 à 7:00 au 9 janvier 2024 à 23:59 UTC en participant à l’événement en jeu Défi des pétales de fleurs de Miascarade . Terminez des missions pour collecter des pétales, et collectez 100 pétales dans chacune des quatre couleurs pour débloquer Miascarade !

Un plaisir festif avec une touche de Pokémon UNITE ! La bataille de boules de neige revient à Shivre City

Shivre City est prête à apporter l’esprit de fête du 7 décembre à 7h00 au 30 décembre 2023 à 23h59 UTC ! Dans un type de combat spécial, transformez les Pokémon tués en bonshommes de neige et battez les Delibird dispersés sur la carte pour recevoir un cadeau contenant un objet de combat aléatoire à usage unique qui remplacera votre objet actuel. Utilisez-le pour changer de stratégie et garder l’équipe adverse sur le qui-vive – pensez-y comme le cadeau qui ne cesse de donner !

De nombreux cadeaux ! Retour de la machine à prix

Vous pouvez vous connecter entre le 7 décembre 2023 à 7h00 et le 8 janvier 2024 à 23h59 UTC pour recevoir gratuitement 10 boules de Noël par jour, jusqu’à un maximum de 100 ! Les boules de vacances peuvent être utilisées dans la machine à prix pour avoir une chance d’obtenir un large éventail de cadeaux fantastiques, y compris des vêtements Holowear. Vous ne pouvez utiliser les boules de vacances que dans les collections désignées le jour même où vous les avez obtenues, car elles seront réinitialisées le jour suivant.

Metagross bientôt dans Pokémon UNITE

Metagross devrait rejoindre la mêlée dans Pokémon UNITE le 26 décembre 2023.

Non, ce n’est pas une illusion, Miascarade est bien entré en lice dans Pokémon UNITE ! Ce Pokémon de type Plante et Ténèbres est la dernière évolution de Poussacha, l’un des trois Pokémon de départ de la région de Paldea. Il vient de faire son apparition sur l’Île d’Æos en tant que Pokémon Rapide spécialiste du corps à corps. Ce Pokémon commence chaque partie en tant que Poussacha, avant d’évoluer en Matourgeon au niveau 4, puis en Miascarade au niveau 6. Du 7 décembre 2023 au 10 janvier 2024, vous pourrez obtenir Miascarade en participant au défi des pétales de Miascarade. Terminez des missions afin de rassembler 100 pétales dans chacune des quatre couleurs et vous pourrez obtenir son permis Unité. Une fois cet évènement révolu, le permis Unité de Miascarade pourra être obtenu en échange de 1 200 Gemmes Æos. Poursuivez la lecture de cet article pour savoir comment la magie de Miascarade opère dans les Combats Unité. Les fondamentaux de Miascarade Talent : Engrais

Après avoir subi des dégâts qui réduisent ses PV maximums de moitié ou plus, ce Pokémon disparaît dans des feuilles pendant une courte durée. Pendant une courte durée après cela, sa vitesse de déplacement augmente, ainsi que les dégâts qu’il inflige. De plus, il récupère des PV chaque fois qu’il inflige des dégâts à des Pokémon adverses. Une fois activé, ce talent passe en récupération.

L’attaque de base de ce Pokémon est renforcée chaque fois qu’un certain temps s’est écoulé. Les attaques renforcées permettent à ce Pokémon de sauter vers les Pokémon adverses, ce qui leur inflige des dégâts supplémentaires. Capacités aux niveaux 1 et 3 Feuillage

Poussacha attaque en envoyant des feuilles, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés et réduit leur vitesse de déplacement.

Poussacha attaque en envoyant des feuilles, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés et réduit leur vitesse de déplacement. Aiguisage

Poussacha aiguise ses griffes tout en se déplaçant, ce qui augmente la vitesse de ses trois prochaines attaques de base ainsi que les dégâts qu’elles infligent. Capacités au niveau 6 Magie Florale

Miascarade envoie une fleur explosive qui s’attache à un Pokémon adverse. La fleur explosive peut être déclenchée si la capacité est utilisée à nouveau. Lorsqu’elle explose, elle inflige des dégâts en fonction du pourcentage de PV perdus par le Pokémon adverse. Si Miascarade inflige des dégâts à un Pokémon adverse ayant une fleur explosive attachée à lui, la zone d’effet de l’explosion est agrandie et des dégâts supplémentaires sont infligés. Si Miascarade met un Pokémon adverse K.O. avec cette capacité, son délai de récupération est réinitialisé. Une fois Magie Florale améliorée, après l’utilisation de cette capacité, la zone d’effet de l’explosion est agrandie et la vitesse de déplacement de Miascarade est augmentée.

Miascarade génère des vagues tranchantes avec ses griffes, ce qui inflige des dégâts et applique une marque aux Pokémon adverses touchés. Les attaques de base de Miascarade infligent des dégâts avec un taux de critiques augmenté aux Pokémon adverses marqués. Quand Miascarade inflige des dégâts avec des attaques de base aux Pokémon adverses marqués, le délai de récupération de cette capacité est réduit et Miascarade récupère des PV. Tranche-Nuit peut-être améliorée afin d’augmenter le taux de critiques et la restauration des PV. Capacités au niveau 7 Reflet

Miascarade crée une copie illusoire de lui-même tout en effectuant une ruée afin de dérouter les Pokémon adverses. Si cette capacité est de nouveau utilisée, il change de place avec la copie illusoire. Lorsque l’échange a lieu, ou lorsque les PV de la copie illusoire tombent à 0, des pétales de fleur s’éparpillent autour, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses et les rend incapables d’agir pendant une courte durée. La capacité Reflet peut être améliorée afin d’augmenter la durée pendant laquelle la copie illusoire est visible avant de disparaître. Cette amélioration réduit également les dégâts subis par la copie illusoire.

Miascarade bondit dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses qu’il touche et les paralyse. Si Miascarade touche les Pokémon adverses avec cette capacité, sa vitesse d’attaque de base et sa vitesse de déplacement sont augmentées pendant une courte durée. Quand il est dans les hautes herbes, la portée de cette capacité est augmentée. S’il met un Pokémon adverse K.O. ou participe à le mettre K.O., le délai de récupération de cette capacité est réinitialisé. Une fois améliorée, cette capacité octroie un bouclier à Miascarade lorsqu’il l’utilise. La capacité Unité de Miascarade : Festival Floral Miascarade bondit dans la direction indiquée et génère un tourbillon de fleurs autour de lui qui inflige continuellement des dégâts aux Pokémon adverses. Pendant l’utilisation de cette capacité, il ne peut pas utiliser d’autres attaques. La capacité peut être annulée si elle est utilisée à nouveau. Évènements festifs Bataille de boules de neige à Pergéliville En plus de l’arrivée de Miascarade, profitez de trois évènements festifs dans Pokémon UNITE. Du 7 décembre 2023 à 07:00 UTC au 30 décembre 2023 à 23:59 UTC, prenez part à la Bataille de boules de neige à Pergéliville. Dans ce type de combat spécial, si les PV d’un Pokémon tombent à 0, ce dernier se transforme en bonhomme de neige ! Mais pas d’inquiétude : après un certain temps, il retrouve son aspect habituel. Cadoizo sera présent sur les lieux. Si vous parvenez à mettre le Pokémon Livraison K.O., il fera tomber un cadeau. Récupérez-le et vous obtiendrez un objet de combat uniquement disponible dans le cadre de cet évènement. Défi des lumières Participez au Défi des lumières du 7 décembre 2023 à 07:00 UTC au 30 décembre 2023 à 23:59 UTC. Pour ce faire, sélectionnez l’arbre dans le menu principal. Vous accéderez ainsi à l’écran des évènements, depuis lequel vous pourrez rassembler des lumières en terminant des missions quotidiennes et des défis. Allumez l’arbre afin d’obtenir des récompenses. Évènement distributeur de cadeaux festif Célébrez les fêtes avec un évènement distributeur de cadeaux festif du 7 décembre 2023 à 07:00 UTC au 8 janvier 2024 à 23:59 UTC. Vous pourrez recevoir 10 Festive Balls chaque jour en vous connectant, jusqu’à un maximum de 100 Festive Balls. Les Festive Balls peuvent être utilisées dans le distributeur de cadeaux pour tenter d’obtenir une variété de prix. Toutefois, elles peuvent uniquement être utilisées le jour de leur obtention. Amusez-vous bien en jouant avec Miascarade et profitez de tous ces évènements festifs !