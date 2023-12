PlayStation Brazil s’est accidentellement emporté cet après-midi et a téléchargé une toute nouvelle bande-annonce pour Prince of Persia : The Lost Crown d’Ubisoft, qui devait être présentée aux Game Awards plus tard cette nuit (ça commence vers 1H30 du matin).

Bien que la vidéo ait été furtivement retirée de la chaîne, la bande-annonce mentionnait qu’une démo jouable serait disponible sur plusieurs plateformes le 11 janvier, sans doute pour donner à ceux qui hésitent un avant-goût de ce que l’on peut attendre de ce jeu d’action et de plates-formes au rythme effréné. Le jeu complet sera lancé le 18 janvier.

