Faites trembler la Terre, Eventrez les Cieux. La très populaire série de jeux de combat en arène revient après une pause de plus de 15 ans

Paris, le 8 décembre 2023 – Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. a lancé un véritable Kamehameha en annonçant DRAGON BALL : Sparking! ZERO – le premier jeu de la série DRAGON BALL Z : BUDOKAI TENKAICHI depuis plus de 15 ans. La première bande-annonce, qui a dévoilé les toutes premières images du jeu, révèle une suite visuellement époustouflante et fidèle à la série BUDOKAI TENKAICHI, ainsi que des représentations fidèles des légendaires personnages et de leurs pouvoirs, le tout dans des arènes gigantesques et destructibles. DRAGON BALL : Sparking! ZERO arrivera en exclusivité sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.

Développé par Spike Chunsoft, les développeurs à l’origine de la série originale BUDOKAI TENKAICHI, DRAGON BALL : Sparking! ZERO fait entrer la série dans une nouvelle ère en exploitant la puissance de l’Unreal Engine 5 et en repoussant les limites du gameplay et des fonctionnalités d’un jeu de combat en arène. DRAGON BALL : Sparking! ZERO redonne également son nom japonais d’origine à la franchise, où le premier DRAGON BALL Z : BUDOKAI TENKAICHI s’intitulait DRAGON BALL Z : Sparking!.

« Après plus de 15 ans, nous sommes heureux d’amener l’une des franchises de jeux DRAGON BALL les plus appréciées vers de nouveaux sommets, en offrant aux joueurs ce qu’ils attendaient depuis longtemps tout en la présentant à une toute nouvelle génération », a déclaré Arnaud Muller, PDG de Bandai Namco Europe. « DRAGON BALL Z : BUDOKAI TENKAICHI a été le pionnier des combats d’action en 3D et DRAGON BALL : Sparking! ZERO poursuit l’héritage tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités rendues possibles uniquement grâce aux technologies afin d’offrir l’une des expériences de jeu d’anime les plus immersives de tous les temps. »

Dans ce nouveau jeu, les combats défiant la gravité promettent de « faire trembler la terre, d’éventrer les cieux », avec les pouvoirs destructeurs caractéristiques de chaque personnage de DRAGON BALL représentés dans les moindres détails et capables de détruire des parties entières des arènes.