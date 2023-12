Trois nouveaux jeux N64 viennent d’être ajoutés à Nintendo Switch Online, avec 1080º Snowboarding, Harvest Moon 64 et Jet Force Gemini. Ils sont accessibles avec un abonnement au niveau Expansion Pack. Jet Force Gemini est techniquement sorti la semaine dernière, mais seulement au Japon. Il est désormais accessible dans le monde entier, ainsi que deux autres jeux. Harvest Moon 64 avait été annoncé sur le service, mais uniquement au Japon.

Dans Harvest Moon 64, vous avez hérité de la ferme de votre grand-père près du village pittoresque de Flower Bud. En tant que nouveau fermier de la ville, vous aurez du pain sur la planche et une multitude d’activités à réaliser. Défrichez la terre, travaillez le sol, puis plantez, arrosez et vendez vos récoltes pour faire du profit. Élevez du bétail et prenez-en soin, notamment des vaches, des poulets et des moutons. Vous pouvez aussi vous promener en ville et visiter les boutiques tout en faisant connaissance avec les autres habitants. Vous pouvez même trouver quelqu’un de spécial avec qui fonder une famille ! Puis regardez les saisons défiler, apportant avec elles de nouveaux défis, de nouvelles festivités et de nouveaux sites à voir. C’est votre vie à la ferme, alors vivez-la selon vos envies !

Prenez votre snowboard et préparez-vous à avoir l’air cool en dévalant les pentes raides et enneigées du jeu 1080º Snowboarding. Choisissez parmi cinq surfeurs différents, chacun ayant ses propres attributs et ses propres figures, puis descendez la montagne dans plusieurs modes de jeu, notamment Match Race, Trick Attack et 2P VS. Jouez en solo ou en ligne et réalisez des figures impressionnantes, dont le fameux 1080º (dix quatre-vingts). Ressentez la sensation de vitesse et affrontez le froid, bien au chaud dans votre salon !

Affrontez une sombre menace venue des profondeurs de l’espace dans Jet Force Gemini, développé par Rare et sorti à l’origine sur la console Nintendo 64 en 1999. La galaxie est infestée par le maléfique Mizar et sa horde de drones. L’équipe de Jet Force Gemini doit partir à la recherche du repaire de Mizar pour sauver la situation. Juno, Vela et leur fidèle chien Lupus pourront-ils mettre en déroute la menace galactique avant qu’il ne soit trop tard ? Vivez l’aventure interstellaire en solo et explorez plus de dix lieux cosmiques, ou faites équipe avec un ami pour affronter les drones maléfiques en mode coopératif à deux joueurs. De plus, jusqu’à quatre joueurs peuvent se disputer la suprématie en mode Bataille !