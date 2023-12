S’il y avait bien une annonce que nous n’avions pas vue venir, c’est bien celle-là ! Pendant les Game Awards 2023, Dave the Diver et DREDGE, deux jeux nommés dans la catégorie du meilleur jeu indépendant ont annoncé un DLC gratuit qui sortira sur Dave the Diver le 15 décembre !

L’annonce a été révélée aux Game Awards avec un trailer. Dans celui-ci, nous pouvions voir Dave explorer les fonds marins et rencontrer des aberrations, les espèces de poisson présentes dans DREDGE. Depuis, les développeurs de Dave the Diver ont détaillé le contenu de ce prochain DLC crossover gratuit prévu pour le 15 décembre.

Nous allons rencontrer une marchande qui nous demandera d’aller pêcher des aberrations, des poissons étranges tirés tout droit de l’univers du jeu néo-zélandais. Ces derniers possèderont des pouvoirs presque surnaturels. Il sera compliqué de les pêcher et il faudra s’armer de patience pour en venir à bout.

Nous avons aussi le droit à une nouvelle arme, le « Drain Gun ». Celui-ci utilisera les compétences d’une des aberrations et nous permettra de nous soigner en même temps que nous tirons.

Dave pourra voguer sur les flots afin de récupérer des reliques. Le jeu utilisera les mêmes techniques de dragage que DREGE, avec ce mouvement circulaire si particulier.

Qui dit nouveaux poissons, dit nouveaux sushis. Bancho, le chef du restaurant, pourra servir aux clients des sushis avec les aberrations. Cependant, les clients « normaux » ne les aimeront pas forcément. En revanche, il y aura de nouveaux clients, des mystérieux personnages encapuchonnés qui raffoleront des aberrations. Ces clients spéciaux restent dans le restaurant et commandent jusqu’à la fin du service, donc il faudra un sacré stock pour réussir à les rassasier.

Autre point, les aberrations, comme dans DREDGE, pourriront au bout d’une journée. Fort heureusement, la marchande qui nous a mené à ces poissons viendront à chaque fin de journée pour racheter les invendus.

Pour rappel, Dave the Diver est un jeu de pêche coréen sorti le 26 octobre 2023 au prix de vingt euros. Vous pouvez lire notre test ici. DREDGE est un jeu de pêche dans un univers lovecraftien sorti le 30 mars 2023 au prix de vingt-cinq euros. Vous pouvez lire notre test ici.

Le DLC est prévu pour le 15 décembre 2023 et il sera totalement gratuit !