Il y a des jeux qui nous font si chaud au cœur que nous avons envie de remercier leur créateur de les avoir inventés. Des jeux venus de nulle part, que nous n’attendions pas et pourtant qui réussissent à nous faire chavirer en quelques instants. Frog Detective – Le Mystère tout entier est clairement l’un de ces jeux. Développé par l’australienne Grace Bruxner (que nous remercions pour ce jeu génial !) avec l’aide de Thomas Bowker, ce jeu d’énigme est en réalité une compilation de trois jeux mettant en scène le deuxième des plus grands détectives : Détective Grenouille ! Frog Detective – Le Mystère tout entier est disponible depuis le 26 octobre 2023 sur l’eShop au prix de vingt euros. Une affaire à ne pas manquer ?

Une expérience à faire si vous avez le moral dans les chaussettes

Frog Detective – Le Mystère tout entier est un jeu dans lequel nous incarnons un détective charismatique du nom de Détective Grenouille, oui, nous avons une enquête à résoudre, et pourtant, ce n’est pas un jeu d’énigmes.

Laissons-nous vous expliquer. Frog Detective – Le Mystère tout entier est une compilation de trois jeux sortis en 2018, 2019 et 2022. Ces derniers nous mettent dans la peau de Détective Grenouille, une grenouille très compétente qui n’est pourtant que le deuxième plus grand enquêteur derrière l’incroyable Inspecteur Langoustine.

Les trois jeux sont des aventures dans lesquelles nous sommes amenés à résoudre des énigmes mystérieuses… Le gameplay est très simpliste. Nous parlons aux habitants du village et nous les aidons dans leurs problèmes du quotidien.

Ces derniers nous donneront en échange des objets qui permettront d’aider d’autres villageois et au final l’un d’eux nous donnera la solution à l’enquête. Le gameplay est assez poussif, composé d’allers-retours mais n’est cependant pas le cœur du jeu.

C’est étonnant de le dire, mais dans Frog Detective – Le Mystère tout entier, ce n’est ni l’enquête, ni le gameplay qui prime, mais l’humour. Ce jeu est une pépite absurde, d’une beauté qui réussit à nous embarquer dans un univers totalement décalé et où quasiment chaque ligne de dialogue réussit à nous faire rire.

Cette parodie d’enquête à la Animal Crossing est vraiment hilarante. Le jeu nous dresse une galerie de personnages vraiment tous réussis, entre Larry, la langouste malpolie qui coupe la parole aux autres et qui ne comprend pas pourquoi personne ne l’écoute, Dusty, le koala poète qui rêve en réalité d’être un cow-boy, et bien sûr Victor, le renne malpoli parce qu’il n’a pas mangé mais qui n’a pas envie de bouger du jacuzzi.

Même notre personnage réussit à nous faire rire, lui qui est détective mais à la fois intimement convaincu que le crime n’existe pas. Cet humour est si remarquable qu’il réussit très rapidement à faire oublier l’absence de gameplay.

Pas vraiment de gameplay mais des blagues, beaucoup de blagues

Nous sommes là, à errer dans le village afin de découvrir les nouveaux personnages, les nouvelles lignes de dialogue que le jeu nous réserve. Par ailleurs, nous avons souvent deviné les tenants et les aboutissants de l’enquête mais nous continuons à mener les investigations pour découvrir la prochaine situation absurde.

Les trois enquêtes peuvent se faire indépendamment, mais elles sont pourtant liées et il est bien plus intéressant de les faire à la suite. La première enquête nous demander de trouver le fantôme qui effraie Martin, le pauvre habitant d’une île déserte.

La deuxième nous amène à trouver la personne qui aurait saccagé la fête réservée à la sorcière invisible, la nouvelle habitante du village qui est vraiment invisible et que personne n’a jamais vu. Le dernier mystère nous amène à Cow-boy Canyon pour trouver la personne qui a volé tous les chapeaux de la ville.

Cette enquête finale est d’ailleurs pleine de rebondissements, et nous avons adoré cette fin qui conclut magnifiquement cette trilogie. En bonus, le jeu nous offre aussi un jeu de trottinette un peu inutile dans lequel notre grenouille adorée doit réussir à faire le plus de points en un temps limité. Un bonus inutile est toujours un bonus et nous avons apprécié l’intention.

Une compilation plus chère sur console que sur PC…

Frog Detective – Le Mystère tout entier est un jeu que nous recommandons chaudement si vous aimez l’humour absurde et si vous êtes prêts à accepter que ce jeu n’en est peut-être pas vraiment un. C’est une aventure, une expérience indescriptible comme nous n’en faisons pas tous les jours.

La traduction du jeu est parfaite et rend très bien l’humour dans notre langue. Le prix, par rapport à la durée de vie, est en revanche un peu excessif. Chaque enquête se termine en une heure et nous avons du mal à comprendre le prix de vingt euros tout en sachant que cette même compilation est disponible à treize euros cinquante sur PC…

Les graphismes sont étranges à première vue, mais finalement nous avons adoré visiter cet univers déjanté. Nous ressentons l’amour des créateurs pour ce jeu et chaque partie du décor contient son lot de surprise…

La musique est très réussie et apporte aussi son lot de blagues comme le ver de terre (sans main) qui joue un quatuor au piano…

Nous vous rajoutons une vidéo des dix premières minutes de la deuxième enquête pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.

Conclusion 7.4 /10 Frog Detective – Le Mystère tout entier est une vraie pépite indépendante comme nous les aimons. Ce jeu (qui n’en est pas vraiment un) a réussi à faire chavirer notre cœur avec son humour totalement décalé et ses personnages loufoques vraiment attachants. Il ne plaira pas à tout le monde et ceux qui cherchent un vrai jeu d’enquête déchanteront vite, mais si vous aimez l’absurde, n’hésitez pas : ce jeu est fait pour vous. LES PLUS Une véritable pépite truffée d’humour

