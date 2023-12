Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– A-Train: All Aboard! Tourism – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Assault Suits Valken Declassified – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Batora: Lost Haven – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Blasphemous – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Crystar – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Darkwood – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Dead by Daylight – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Demon Turf: Neon Splash – $3.49 (prix de base : $4.99)

– Digimon World: Next Order – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Ghost 1.0 – $2.49 (prix de base : $9.99)

– God of Rock – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Going Under – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Greak: Memories of Azur – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Hogwarts Legacy – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO DC Super Villains Deluxe Edition – $11.24 (prix de base : $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base : $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $9.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Little Nightmares II – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Manticore: Galaxy on Fire – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Moving Out 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Namco Museum Archives Vol 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Narita Boy – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Observer – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Octopath Traveler II – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Pac-Man Champshion Edition 2 Plus – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Postal Redux – $3.49 (prix de base : $9.99)

– Process of Elimination – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Project Highrise – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Project Warlock – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Raiden III x Mikado Maniax – $22.49 (prix de base : $29.99)

– Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base : $16.49)

– Samurai Maiden – $38.99 (prix de base : $59.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Syd of Valis – $10.50 (prix de base : $15.00)

– Tales of Vesperia – $9.99 (prix de base : $49.99)

– The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – $9.99 (prix de base : $19.99)

– The Knight Witch – $9.99 (prix de base : $19.99)

– The Legend of Heroes: Trails from Zero – $27.99 (prix de base : $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails to Azure – $27.99 (prix de base : $39.99)

– The Sinking City – $7.49 (prix de base : $49.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base : $14.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base : $39.99)

– Valis: The Fantasm Soldier (Mega Drive) – $10.50 (prix de base : $15.00)

– Valis: The Fantasm Soldier (MSX) – $10.50 (prix de base : $15.00)

– Valis: The Fantasm Soldier – $7.50 (prix de base : $15.00)

– Valis: The Fantasm Soldier Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Valis: The Fantasm Soldier Collection II – $31.49 (prix de base : $44.99)

– Valis II – $7.50 (prix de base : $15.00)

– Valis III – $7.50 (prix de base : $15.00)

– Valis IV – $10.50 (prix de base : $15.00)

– Velocity 2X – $2.99 (prix de base : $19.99)

– void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Windbound – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Yes, Your Grace – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Ys IX: Monstrum Nox – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Ys VIII: Lacrimosa of Dana – $19.99 (prix de base : $39.99)