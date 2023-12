Lesquin, 11 décembre 2023 – Venez découvrir votre futur jardin dans une nouvelle vidéo de gameplay dévoilée en exclusivité par NACON et stillalive studios lors des OTK Game Awards 2023. Ce jeu vidéo à l’ambiance relaxante et chaleureuse propose aux joueurs de laisser leur esprit créatif s’exprimer tout en en jardinant à leur rythme et en améliorant leur jardin au gré des saisons. Ils peuvent également répondre aux requêtes des voisins pour gagner des récompenses, débloquer progressivement de nouveaux outils, graines, décorations ou zones du jardin et découvrir l’histoire de ce jardin si singulier.

Garden Life : A Cozy Simulator sera disponible le 22 février 2024 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series et PC (Steam). La version Nintendo SwitchTM arrivera plus tard en 2024.

Qui n’a jamais rêvé de posséder son propre petit coin de paradis? Avec Garden Life: A Cozy Simulator, jardiner n’a jamais été aussi relaxant !

Ce jeu de simulation de jardinage baigné dans une ambiance chaleureuse et relaxante laisse aux joueurs une liberté quasi-infinie de créer leur propre oasis de sérénité en utilisant les techniques et outils appropriés. Les joueurs peuvent planter leurs plantes et placer les objets de décoration selon leurs envies. Ils voient également grandir leurs fleurs naturellement grâce une technologie de simulation de croissance procédurale spécialement développée pour le jeu.

Des activités attendent les joueurs dans le mode Histoire notamment en aidant les habitants du village à résoudre diverses requêtes en échange de récompenses. Ils permettent d’agrandir le jardin et d’acquérir de nouveaux outils, graines et objets de décoration !

Plongez dans l’univers relaxant de Garden Life :

Jardinez à votre rythme en prenant connaissance des outils de jardinage et transformez un terrain abandonné en jardin communautaire florissant

Améliorez votre jardin au fil du temps en utilisant divers types de structures telles que la serre pour protéger vos jeunes plantes des nuisibles et leur permettre une croissance optimale

Créez vos plus beaux bouquets en utilisant l’artisanat et fabriquez de nombreux objets de décoration

Apportez votre aide aux habitants du village dans le mode Histoire en répondant à leurs demandes et échangez vos graines, fleurs et autres bouquets soigneusement confectionnés contre diverses récompenses

Laissez libre court à votre créativité dans le mode Créatif pour créer le jardin de vos rêves et partagez vos plus beaux clichés avec le monde entier grâce au mode photo

