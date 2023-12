Castle Invasion: Throne Out est un jeu qui est sorti sur PC en 2016 ! Développé par les anglais de Cat Trap Studios, cette toute petite aventure nous met dans la peau d’un archer qui veut se défendre contre l’attaque de son château. Castle Invasion: Throne Out est disponible depuis le 16 novembre 2023 au prix de six euros sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Castle Invasion: Throne Out (si vous passez les dialogues et les blagues).

Un jeu très répétitif

Castle Invasion: Throne Out est un jeu de tir très simpliste. Nous incarnons un archer attaqué par un roi qui souhaite récupérer son château. Notre objectif à chaque niveau est de survivre face à des assiégeants de plus en plus nombreux.

Le gameplay s’assimile très rapidement. Nous sommes en haut de notre muraille et nous pouvons tirer sur les ennemis qui cherchent à détruire nos précieux remparts.

Nous avons au début un arc, qui tire à une vitesse moyenne et fait des dégâts modérés, mais nous débloquerons au fil de l’aventure trois autres armes. Il y aura la lance, qui transperce les armures mais qui est très lente, le lance-pierre qui fait des dégâts massifs de zone mais seulement de près, et l’arbalète qui tire à profusion mais qui inflige que peu de dégâts.

Ces armes s’améliorent. Quand vous tuez des adversaires, ceux-ci lâchent des pièces. Plus vous tuerez d’ennemis sans vous prendre de dégâts, plus votre combo augmentera. Plus votre combo est élevé et plus le nombre de pièces reçues à la fin de chaque ennemi tué sera grand.

Vous pourrez ensuite aller chez le forgeron pour améliorer la vitesse de tir ou la portée de vos attaques.

Le bestiaire est assez varié, et nous aurons contre nous des soldats petits mais rapides, des magiciens qui se téléportent, des énormes soldats en armure, des sortes de ninja, etc. Tout le gameplay repose sur notre capacité à utiliser la bonne arme au bon moment.

Nous avons énormément apprécié l’arrivée dans le jeu de l’homme « bourré », qui nous lance son verre sur notre muraille si nous le touchons par mégarde. Ce dernier remodèle totalement les stratégies possibles et pour gagner nous ne pourrons plus tirer à tout va.

Il y a cinquante niveaux avec des objectifs secondaires, mais globalement ils se ressemblent énormément. Nous tirons en boucle sur les ennemis sans forcément nous occuper de la précision afin de tous les éliminer et passer au niveau suivant.

Le gameplay est assez répétitif et il n’y a pas beaucoup de créativité dans les mécaniques proposées par Castle Invasion: Throne Out.

Mais avec parfois de bonnes idées

Nous louons tout de même le système de jour / nuit qui nous force à utiliser notre arc enflammé la nuit tombée afin d’allumer les flambeaux qui nous permettront d’avoir de la lumière. Nous avons aussi apprécié les niveaux où nous pouvions gérer la vitesse d’arrivée des ennemis.

Il y a un boss tous les dix niveaux, qui, malheureusement, même s’ils sont travaillés, ne réussissent pas à nous faire oublier que Castle Invasion: Throne Out est très répétitif. Le gameplay repose globalement sur appuyer en permanence sur le même bouton et nous ne ressentons pas vraiment de plaisir à terminer tous les niveaux.

Le jeu est rempli de blagues bon enfant qui peuvent faire sourire mais qui ne sont pas non plus le plus important. Globalement nous préférons nous concentrer sur les ennemis à abattre que sur l’humour.

Le prix de six euros pour une à deux heures de jeu est intéressant. Ce n’est pas l’offre de l’année mais cela reste quand même raisonnable. Le jeu n’est pas traduit en français mais un niveau basique en anglais suffira si vous ne lisez pas les dialogues.

Les graphismes sont mignons, colorés, et la bande-son, même si elle est répétitive et que nous reconnaissons à l’oreille les musiques libres de droit, reste intéressante.

Nous vous mettons une vidéo des dix premières minutes du gameplay du jeu.

Conclusion 5.5 /10 Castle Invasion: Throne Out est un jeu moyen au gameplay répétitif mais qui comporte par moment de belles idées et énormément d’humour. Pour six euros, le jeu propose une durée de vie correcte qui se situe entre une heure à deux heures. LES PLUS De l’humour en permanence

De l’humour en permanence Les hommes « bourrés » qui changent la façon de nous battre

Les hommes « bourrés » qui changent la façon de nous battre Les niveaux où nous réglons le temps

Les niveaux où nous réglons le temps Les graphismes sympathiques LES MOINS Aucune traduction française

Aucune traduction française Un gameplay très répétitif

Un gameplay très répétitif Nous nous ennuyons Détail de la note Durée de vie / Prix 0

Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0