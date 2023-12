Rétrospectivement, Snake est l’un des jeux pionniers dans l’industrie maintenant dominante du jeu vidéo sur téléphone. Son influence est indéniable et beaucoup d’utilisateurs se rappellent des Nokia grâce à ce jeu. Snakebird Complete est une compilation de deux puzzle-games qui reprend les grandes lignes de son concept. Développé par les suédois de Noumenon Games, Snakebird Complete est disponible depuis le 24 novembre 2023 sur l’eShop au prix de quinze euros.

Un jeu au concept simplissime

Snakebird Complete est la compilation de Snakebird et Snakebird Primer, deux jeux disponibles ensemble sur PC depuis 2015 et 2019, tous les deux pour moins de sept euros. Vous ferez certainement le compte aussi vite que nous, mais sept et sept ne font pas quinze.

Sur mobile, les deux jeux sont à douze euros. Et là nous fronçons un peu les sourcils : pourquoi, comme d’habitude, les joueurs sur la Nintendo Switch doivent payer plus cher pour le même contenu ?

Cette frustration passée, parlons un peu de Snakebird Complete et de son gameplay. Le concept du jeu est vraiment simple et la prise en main est très rapide. Dans ce puzzle game, votre objectif sera d’amener votre étrange serpent-oiseau jusqu’au portail.

Se déplacer est très simple. Il suffit d’un coup de joystick et le tour est joué. Votre serpent-oiseau peut aller où il veut tant qu’il a quelque chose sous ses pieds pour se maintenir. Jusque-là, il n’y a rien de bien compliqué.

Sauf que, pour que ce portail s’ouvre, il faudra manger tous les fruits qui se trouvent sur la carte. Comme dans le jeu mobile des années 90-2000, manger un fruit fera grandir votre animal, ce qui peut être à la fois un avantage ou un inconvénient dans Snakebird.

Grandir nous permettra d’accéder à des nouvelles plateformes qui ne nous étaient pas accessibles mais nous bloquera dans des petites cavités où notre animal se retrouvera bloqué par son énorme corps. Snakebird est un jeu où vous devrez être prêts à réfléchir parfois très longtemps pour réussir le niveau.

L’erreur n’est heureusement pas pénalisante et avec le bouton « B » nous pouvons facilement revenir en arrière, ce qui nous permet de tester toutes les possibilités existantes.

Plus les niveaux avancent et plus la difficulté se corse. Si au début les énigmes sont plutôt simples, elles deviennent au fil du temps vraiment retors. De nouvelles difficultés se dressent face à nous.

Mais avec une difficulté très relevée

Par exemple, il faudra gérer deux serpents-oiseaux qui devront tous les deux réussir à aller jusqu’au portail. Nous aurons parfois jusqu’à quatre animaux à déplacer. Il y aura aussi de nouvelles mécaniques, comme des petits piques qui nous tuent instantanément et qu’il faudra éviter, ou encore des objets déplaçables qui permettent d’avoir un nouveau point d’appui.

Sincèrement, Snakebird Complete possède tout ce que les joueurs de puzzle game demandent. Le concept est simplissime, la prise en main est immédiate, et pourtant le jeu est diaboliquement compliqué. Certains niveaux prennent parfois plus d’une dizaine de minutes pour être résolus, et il y a toujours cette tentation d’aller chercher sur Internet pour trouver la réponse…

C’est cette même difficulté qui fait que nous ne conseillons pas Snakebird Complete à tout le monde. Si le Snakebird possède une quarantaine de niveaux avant de se corser, le Snakebird Primer est lui très rapidement difficile et pourra rebuter les joueurs qui recherchent plus un puzzle game simple pour se creuser les méninges mais pas trop.

L’un des autres avantages de Snakebird, c’est que le jeu est dans sa forme comme Baba Is You. Si vous êtes bloqués sur un puzzle, ce n’est pas gênant pour la progression. Il y a toujours trois à cinq niveaux disponibles de part et d’autre de la carte qui nous permettent de continuer malgré la difficulté.

La durée de vie est bien sûr raisonnable, comparée à celle d’autres jeux du même acabit. Cela ne justifie malgré tout pas son prix plus élevé sur la Nintendo Switch par rapport à d’autres consoles.

Le jeu est tactile mais ce n’est pas idéal pour jouer à Snakebird Complete. Nous trouvons les déplacements bien moins précis qu’à la manette. C’est peut-être l’un des avantages de cette version par rapport au jeu sur mobile.

Les graphismes sont très jolis, dans un univers coloré très plaisant avec des oiseaux qui font des mimiques assez drôles quand ils se déplacent. La bande-son est calme et apaisante, même si elle n’est pas du tout mise en avant dans ce jeu. Pour tout vous dire, nous l’avions totalement oubliée et il a fallu revenir sur le jeu pour s’en rappeler !

Conclusion 6.8 /10 Snakebird Complete est une compilation de deux très bons jeux de puzzle. Avec son concept simple mais sa difficulté relevée, c'est le jeu idéal pour tous ceux qui aiment se creuser les méninges. Nous regrettons tout de même que comme toujours, le jeu soit plus cher sur la Nintendo Switch que sur les autres plateformes. LES PLUS Un puzzle game au concept simple mais terriblement efficace

