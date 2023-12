Les Trolls sont des adorables créatures musicales mais aussi des machines financières qui tournent à plein régime. En plus de trois films (2016, 2020, 2023) qui ont brassé ensemble plus de cinq cents millions de dollars, la licence de DreamWorks s’est aussi déclinée en peluches, en jouets pour enfants et en jeu vidéo. DreamWorks Trolls Remix Rescue est présenté comme un jeu musical dans l’univers de ces êtres chevelus. En réalité, c’est un platformer 3D développé par les brésiliens de Petit Fabrik et édité par les américains de GameMill Entertainment. Sorti depuis le 27 octobre 2023, est-ce que le jeu vaut ses cinquante euros ? (disponible sur l’eShop et en physique).

Un platformer classique mais avec de bonnes idées…

Quand nous lisons la description eShop de DreamWorks Trolls Remix Rescue, tout laisse à croire que nous allons jouer à un jeu musical dans l’univers de ces charmantes créatures. Il n’en est rien : DreamWorks Trolls Remix Rescue est un pur platformer 3D avec quelques mini-jeux musicaux.

DreamWorks Trolls Remix Rescue nous permet de créer notre propre troll. Une fois cette tâche réalisée, nous nous baladons pour aller jusqu’au festival de pop. Sauf qu’en arrivant sur scène, le pauvre Chaz, un passionné de smooth jazz, semble avoir totalement perdu confiance en soi.

C’est donc de bon cœur que nous lui proposons de jouer un peu devant le public afin de retrouver un peu de joie. Les amplificateurs sont montés à fond et Chaz en profite pour envoûter tous les Trolls ! Ceux-ci sont lobotomisés et obéissent aux ordres de Chaz.

Seul notre héros qui portait son casque de DJ ne s’est pas fait avoir. Et c’est à lui d’aller sauver le monde !

DreamWorks Trolls Remix Rescue est un platformer avec une petite pointe d’action et de jeu musical. Nous incarnons notre troll qui doit aller secourir tous ses amis.

Le gameplay est assez simple à comprendre. Il y a toute une partie platformer où notre personnage va devoir traverser des obstacles divers et variés tout en éliminant les monstres qui se trouvent sur notre passage.

Plus nous découvrons de nouvelles zones, plus notre éventail de compétences s’agrandit, et si nous ne savions que sauter bêtement au début, nous finirons par escalader les murs, sauter dessus, frapper les ennemis avec nos cheveux, etc.

Dans votre exploration, vous trouverez des sortes d’arènes dans lesquelles vous devrez éliminer un nombre précis d’ennemis afin de libérer les autres trolls de leur emprise « jazzesque ».

Parfois mais vraiment très rarement, des mini-jeux musicaux viendront égayer votre aventure et vous ouvrir de nouveaux passages. Vous aurez par exemple un Simon (le jeu de mémorisation avec des couleurs), un Guitar Hero très simplifié et pas super fun, ainsi qu’une danse que vous pouvez voir dans notre vidéo de gameplay à la fin du test.

Il y a aussi à la fin de chaque monde des combats de boss avec des parties de platformer avec une caméra en défilement permanente.

DreamWorks Trolls Remix Rescue n’est pas un mauvais platformer. Si le bestiaire est limité, que la partie action est ennuyeuse et presque sans intérêt, les obstacles sont assez nombreux et plutôt variés.

Mais gâché par une caméra qui rend le jeu désagréable

Nous traversons des lacs avec la lave en fusion, nous devrons nous accrocher avec nos cheveux sur des plateformes suspendues, il y aura des moments où le décor s’écroulera sous nos pieds… le jeu aurait pu même être un bon platformer si tout le gameplay n’était pas gâché par la caméra.

Elle est capricieuse, elle ternit notre progression, nous joue des tours… Nous voyons parfois l’intérieur de notre Troll (qui est entièrement vide, le pauvre) alors que nous sommes concentrés sur des parties techniques où nous ne voulons surtout pas tomber.

Pendant certains boss et donc avec une caméra qui se déplace toute seule, celle-ci nous indique la mauvaise direction. Elle centre une zone où nous ne sommes pas, nous empêche de progresser, et après une mauvaise erreur, elle continue sa route en nous obligeant à perdre toutes nos vies.

Fort heureusement, DreamWorks Trolls Remix Rescue n’est pas punitif. Nous avons un grand nombre de vies, une capacité pour se régénérer, des checkpoints un peu partout et de la vie est dissimulée çà et là dans le décor.

Malgré tout, cette caméra transforme une expérience sympathique en vrai calvaire et c’est vraiment dommage car le jeu est loin d’être une arnaque. L’histoire est classique mais se suit parfaitement. Certaines scènes sont même amusantes pour les grands enfants que nous sommes.

DreamWorks Trolls Remix Rescue comporte aussi malheureusement beaucoup de bugs, des textures qui ne sont parfois pas terminées qui ternissent aussi l’aventure. Nous avons parfois sauté sur des plateformes qui n’étaient pas modélisées et qui nous furent fatales. Nous avons parfois traversé tout un chemin avant de nous apercevoir que celui-ci n’était pas prévu par le jeu et menait à un cul-de-sac. La sauvegarde a parfois été capricieuse.

Globalement, le titre a de l’ambition mais manque cruellement de technique pour tenir la route et offrir une expérience optimale.

Pour quel public ?

Quel est le public cible de DreamWorks Trolls Remix Rescue ? Est-ce les enfants, les adultes, tout le monde ? La difficulté paraît malheureusement trop élevée pour un enfant de huit ans. Les cinématiques en anglais sous-titrées en français semblent offrir trop peu de temps de lecture pour que ces derniers puissent savourer l’histoire. Pour un adulte, le jeu paraîtra un peu fade, un peu lent et il manquera un petit quelque chose pour vraiment s’amuser.

La durée de vie est intéressante malgré son prix élevé, et comptez plus d’une dizaine d’heures pour terminer l’aventure. Cependant nous ne pouvons pas vous conseiller de dépenser cinquante euros pour un jeu à la caméra si aléatoire.

Les graphismes sont plutôt jolis, ils sont colorés, parfois répétitifs, parfois très pixélisés, mais ils ont le mérite de rendre plutôt bien l’univers des Trolls. Ils sont malheureusement bien moins jolis que sur les autres consoles.

La bande-son est intéressante… mais affreusement répétitive. Chaque monde (et nous passons plusieurs heures dans chaque monde) possède qu’une seule musique. Si nous adorons les musiques… elles finissent par nous énerver. Nous finissons par vouloir changer de monde au plus vite.

Nous vous présentons deux vidéos de gameplay du jeu sur la Nintendo Switch : l’une présente les dix premières minutes du jeu, l’autre dix autres beaucoup plus tard dans l’aventure.

Conclusion 4 /10 DreamWorks Trolls Remix Rescue est un platformer 3D pas si mauvais mais gâché par sa caméra. Celle-ci part dans tous les sens, nous gêne dans des moments techniques et finit par nous dégoûter du jeu. Il y a aussi énormément de bugs et la musique est répétitive au possible… Dommage, car il y a aussi de belles intentions dans ce jeu à licence. LES PLUS Un platformer classique mais avec de bonnes idées

Pas punitif LES MOINS Pas de doublage français

Cinquante euros

