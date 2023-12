La fin décembre, c’est toujours la période des reports logiques.

Freedom Planet 2 se fait attendre depuis déjà assez longtemps mais les possesseurs de consoles devront patienter encore un peu pour jouer à ce jeu de plateforme en 2D au rythme effréné, puisqu’il a été annoncé aujourd’hui qu’il n’arriverait pas avant le printemps. La société de developpment explique que ce retard a été pris pour s’assurer que les versions consoles soient à la hauteur de la version PC, et a donc jugé bon de retarder légèrement le jeu. Voici ce que XSEED a déclaré dans un communiqué sur X (ex-Twitter).

Avec nos partenaires de Galaxy Trail, nous avons pris la décision de déplacer la fenêtre de lancement de Freedom Planet 2 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series XIS […] au printemps 2024. Il est important pour nous tous que les joueurs bénéficient de la même expérience de haute qualité que la version PC offre actuellement, ainsi que de nouvelles fonctionnalités passionnantes qui n’ont pas encore été révélées. Pour cela, nous allons prendre un peu plus de temps pour nous assurer que nous pouvons livrer la meilleure version possible de cette aventure de plateforme au rythme effréné. Nous vous remercions de votre patience et de votre enthousiasme jusqu’à présent ! Nous savons que vous avez hâte de retourner sur Avalice et nous sommes impatients de partager plus d’informations au cours de la nouvelle année.

The Garden Path vient d’avoir une nouvelle fenêtre de sortie confirmée : les jardiniers peuvent s’attendre à se promener dans le Jardin à la fin du printemps 2024, seul ou avec un ami en coopération locale ! Conçu pour être joué en courtes rafales, comme et quand vous le souhaitez, le temps dans The Garden Path s’écoule de concert avec le monde extérieur. Passez vous promener dans votre jardin quand l’envie vous en prend, et découvrez de nouveaux voyageurs, événements, activités et distractions qui vous attendent chaque jour. Prenez votre temps, jouez un peu et vivez tout cela à votre rythme. C’est un espace qui vous appartient, que vous pouvez aménager et dans lequel vous pouvez réfléchir.

Lorsque Romance of the Three Kingdoms 8 Remake a été annoncé pour la première fois, Koei Tecmo a déclaré qu’il sortirait dans le monde entier au début de l’année 2024. Malheureusement, ce n’est plus le cas et le jeu sortira plus tard dans l’année 2024. Les producteurs de Romance of the Three Kingdoms 8 Remake, Kazuhiro Echigoya et Hisatsugu Ishikawa, ont fait une déclaration sur ce retard, que vous pouvez lire ci-dessous.

En tant que premier remake majeur de la série Romance of the Three Kingdoms, afin de satisfaire pleinement nos fans, nous avons pris la décision d’améliorer encore la qualité du jeu. La date de sortie sera annoncée ultérieurement.

Nous vous remercions de votre patience, car il nous faut encore un peu de temps avant la sortie du jeu.

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake reprend Romance of the Three Kingdoms VIII with Power Up Kit, et inclura les contenus supplémentaires “All Officers Play” et “All Periods Scenarios” ainsi que de nombreux nouveaux contenus afin de proposer l’expérience Romance of the Three Kingdoms la plus complète à ce jour.

Parmi les nouveautés, le nombre d’officiers jouables a été augmenté, passant d’environ 600 à 1000. Grâce à l’ajout de nouveaux officiers et forces, les joueurs pourront découvrir de nouveaux événements et développer de nouvelles relations entre les personnages pour une expérience encore plus authentique. Le contenu supplémentaire « All Periods Scenarios » a également été mis à jour afin de proposer plus de 55 scénarios, y compris fictifs, proposant ainsi le plus grand nombre de scénarios de l’histoire de la franchise. Couvrant des périodes allant de la fin de la Eastern Han Dynasty jusqu’aux derniers instants de l’époque des Trois Royaumes, le jeu permettra aux joueurs de sélectionner les officiers et périodes qu’ils souhaitent jouer, créant ainsi de multiples combinaisons possibles pour une expérience propre à chaque joueur.

Afin de perfectionner l’expérience Romance of the Three Kingdoms, de nouveaux visuels et voix ont été ajoutés. En combinant des graphismes 2D et 3D, Romance of the Three Kingdoms 8 Remake conserve l’atmosphère du jeu original tout en proposant de nouveaux graphismes et illustrations. Le jeu proposera également le plus grand nombre de doublages de la série* avec des officiers s’adressant aux joueurs dans une variété de situations, ou lors de cinématiques entièrement doublées* représentant des événements importants.

La carte du champ de bataille a également été retravaillée, passant d’une simple illustration en 2D à un mélange de 2D et 3D : les champs de bataille sont créés en utilisant la dernière technologie 3D tandis que les paysages de fond sont représentés tels des peintures à l’encre afin d’offrir aux joueurs une expérience encore plus immersive.

Les combats de Romance of the Three Kingdoms 8 Remake resteront au tour par tour, comme le titre original, mais proposeront un système entièrement restructuré, résultat de 20 ans d’expérience du studio Kou Shibusawa depuis la sortie de Romance of the Three Kingdoms VII. Le remake conservera les éléments clefs du jeu original tels que des règles simples, une carte mêlant champs de bataille et sièges, et l’utilisation du terrain, tout en améliorant grandement le rythme et l’équilibre du jeu. Avec l’ajout de nouveaux éléments inédits tels que « Link Forged », les joueurs pourront découvrir un système de combat à la fois facile à appréhender et très tactique.

Les événements teintant les liens entre les personnages pourront être retrouvés dans une nouvelle fonctionnalité, « Tales ». Cette fonctionnalité donnera la possibilité aux joueurs de consulter les conditions, résultats et embranchements des différents événements, leur permettant ainsi de savoir comment déclencher ceux qu’ils souhaitent ou, au contraire, d’en éviter certains. La fonctionnalité « Tales » répertoriera les événements historiques mais également plus généraux, guidant ainsi les joueurs lors de leurs parties.

En plus des événements impliquant différents officiers, ceux-ci seront liés par le destin, représenté par la fonction « Destiny » qui comporte deux types : « Symbiotic » et « Antagonistic ». Le premier type rendra plus facile l’obtention d’une bonne relation avec un officier, tandis qu’avec la seconde, les chances qu’une mauvaise relation se développe seront plus grandes. Selon la manière dont les joueurs choisiront de progresser, des personnages non liés historiquement pourront être liés par « Destiny » et, à mesure que les relations s’approfondiront, des « Link Forged » pourront survenir au cours des batailles et missions, apportant d’important avantages.

Afin de permettre aux joueurs de suivre facilement les relations et « Destiny » de leur personnage principal, une nouvelle fonctionnalité « Relationship Chart » a été ajoutée. Grâce à cela, les joueurs pourront garder un œil sur les rivaux, amis et toute personne impliquée dans la vie de leur officier. Interagir et travailler avec les officiers dont ils sont proches conduira les joueurs à de grandes réussites et contribuera à l’évolution du protagoniste. A mesure que les relations s’approfondiront, cela conduira à des événements clefs dans la vie de leurs officiers tels que devenir frères jurés, le mariage ou l’éducation d’enfants. Les relations qui pourront ainsi être consultées avec « Relationship Chart » ne seront pas uniquement historiques car elles évolueront en fonction du tournant que les joueurs donneront à leur partie.

Le jeu proposera des voix en japonais et des textes en anglais uniquement.