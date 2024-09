Les party games pour adultes fleurissent sur le marché. Depuis Cards Against Humanity en 2011 et ses variations françaises (Limite Limite, Blanc Manger Coco), la mission des créateurs est de trouver le jeu un peu « osé » qui arrivera à séduire les grands enfants. Et voilà que Jackbox, iconique licence de jeux (vous pouvez lire un de nos tests ici), s’y met aussi avec un opus appelé Jackbox Naughty Pack. Est-ce que ce pack, disponible sur l’eShop depuis le 12 septembre 2024 au prix de vingt-et-un euros, arrivera à animer nos soirées entre amis ? Réponse tout de suite !

Un pack Jackbox pour les adultes

Jackbox Naughty Pack , comme les autres Jackbox, est une compilation de trois jeux, jouable uniquement en multijoueur et réservée aux adultes (le jeu est déconseillé aux moins de seize ans). Vous devrez être au minimum trois ou quatre joueurs pour profiter pleinement de l’expérience.

C’est un jeu assez simple d’accès et n’importe qui, même des joueurs online et sans manette, peuvent jouer avec vous (à condition que vous soyez capable de streamer votre Nintendo Switch pour le online).

Si vous ne pouvez pas jouer online, il suffit alors que les joueurs à côté de vous possèdent au minimum un portable avec une connexion internet.

Le premier jeu, Fakin’ It All Night Long, est un jeu dans lequel tous les joueurs doivent réaliser des actions. Cependant, parmi tous les joueurs, l’un d’entre eux est un imposteur qui reçoit des consignes différentes des autres. Allez-vous réussir à trouver l’imposteur ?

Ce premier jeu est certainement le plus réussi de cette compilation. Il nous amène, comme dans Among Us ou Les Loups-Garous de Thiercelieux, à mentir à ses amis en inventant des excuses bidons.

Le deuxième jeu, Dirty Drawful, est une variante un peu plus « osée » de Drawful, un jeu très apprécié par les fans de la licence. Le concept est lui aussi simple : nous avons une minute trente pour faire un dessin selon la consigne qui nous est imposée.

Nous devrons par exemple dessiner « missionnaire au pôle Nord » ou « oups j’ai fait tomber mes confetti du cul » (la faute d’orthographe ne vient pas de nous!). Nous voyons ensuite tous les dessins et nous devons inventer la meilleure légende possible.

Nous aurons ensuite à trouver la vraie légende qui correspond au dessin sous nos yeux. Dirty Drawful est amusant mais malheureusement, il sent le réchauffé. Certains thèmes sont amusants mais d’autres sont au contraire assez plats.

Nous avons parfois du vulgaire juste pour être vulgaire sans forcément avoir de l’originalité ou du fun. Nous terminons ce mode avec un sentiment mitigé.

Un contenu pas très drôle et qui manque de rythme

Le dernier mode, Let me Finish, est le moins réussi. Globalement, nous allons avoir une image sous les yeux et nous allons faire un duel avec un ami pour justifier le mieux possible une phrase imposée.

Par exemple, nous allons avoir un dessin d’une boîte aux lettres et nous devrons expliquer par où cet objet fait la « fontaine ». Nous pouvons avoir un tire-bouchon dont la consigne est de savoir comment il écarterait le mieux un anus. Bref.

En pratique, ce mode fait penser à Talking Points, disponible dans The Jackbox Party Pack 7 et dans lequel nous devons faire une présentation PowerPoint avec l’aide d’un ami.

Cependant, contrairement, à Talking Points, Let me Finish n’est pas très drôle, n’a pas un bon rythme et nous nous ennuyons assez rapidement. De plus, l’humour vulgaire n’est pas très recherché et nous sommes le plus souvent circonspects au lieu d’être amusés.

Jackbox Naughty Pack est donc globalement un party game paresseux difficilement recommandable. La compilation, comparée aux autres Jackbox, possède moins de jeux (trois contre cinq), qui sont eux-mêmes de moins bonne qualité.

De plus, hormis le fait que vous pouvez streamer votre Nintendo Switch, il vous faudra au minimum quatre personnes autour de vous pour profiter d’une expérience finalement assez pauvre… Autant profiter des excellents portages de jeux de société disponibles sur notre console nipponne.

Pour vingt euros, et si vous recherchez une expérience Jackbox, nous vous conseillons de vous tourner vers la version PC de The Jackbox Party Pack 9, qui propose des jeux bien plus amusants et un contenu plus fourni.

La bande-son, tout comme les graphismes, sont des critères souvent durs à juger pour ce genre de jeux. Le tout est lisible et les emojis à utiliser pendant Dirty Drawful ont des sons assez amusants. Il est toujours drôle de devoir dessiner son propre avatar dans ce même jeu. Sinon, c’est exactement comme les autres opus, avec ce côté à la fois bon enfant et décalé.

Nous vous joignons une vidéo d’une heure vous présentant les trois jeux. Cependant, vous n’aurez que l’écran principal et vous ne verrez pas les joueurs qui dessinent ou qui reçoivent leurs consignes.