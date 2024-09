Un jeu de cuisine, encore un ? Pourquoi pas. Un jeu développé par les Polonais de RedDeer Games ? Ah… Le développeur a l’habitude de développer / porter des jeux à la qualité… moyenne. Nous nous rappelons encore de The League of Enthusiastic Losers, jeu qui se terminait en moins de dix minutes montre en main… Est-ce que Cooking, qui est sorti le 16 août 2024 sur l’eShop à douze euros, réussira à nous charmer ? Réponse de suite…

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau novice en anglais est nécessaire pour jouer à Cooking.

Un jeu au contenu rachitique

Cooking est un jeu de simulation de cuisine. Nous sommes une sorte de cuistot dans un restaurant japonais et nous allons devoir répondre aux commandes…

La prise en main est assez complexe malgré les tutoriels. Nous allons apprendre à préparer le riz, à préparer la sauce, à couper les ingrédients afin de faire des sushis, mais aussi du thé.

Chaque tâche se réalise avec des petits mini-jeux : il faudra par exemple verser une quantité précise de liquide, appuyer sur le joystick droit au bon moment, secouer le joystick jusqu’à la fin de la barre…

En terminant une commande, nous gagnons de l’argent qui va nous permettre soit de personnaliser notre restaurant, soit d’améliorer certains de nos équipements. Nous allons pouvoir par exemple récupérer du riz tout cuit ou bien verser les liquides automatiquement.

Le jeu se veut « cosy » donc il n’y aura pas de stock à refaire ou de problèmes de fraîcheur. Tout est fait, en théorie, pour que l’aventure soit la plus accessible possible.

Le problème dans Cooking (il y en a plusieurs de problèmes), c’est que le contenu est ridiculement petit. Il y a les sushis, des makis et le thé. C’est tout. Le nombre d’amélioration est lui aussi minime.

Nous faisons le tour du jeu en trente minutes, et pire encore, nous débloquons toutes les améliorations en moins d’une heure. Si nous additionnons ça à un gameplay pas très fun et pas très maniable, il ne reste plus grand-chose…

Cooking n’est pas très agréable manette en main et comporte des défauts de prise en main inhérents aux jeux de simulation sur console : avez-vous déjà essayé de récupérer des petits objets rangés à côté d’autres petits objets avec un curseur tout petit ?

Même si le jeu est conçu pour être cosy, c’est la frustration qui ressort en premier. Nous pouvons ajouter à ce tableau que le jeu n’indique jamais à l’écrit les ingrédients transformés nécessaires pour les recettes. Il faudra alors deviner au hasard Balthazar ce dont nous avons besoin.

Et à la pratique commerciale trompeuse

C’est dommage, car Cooking a un potentiel. Les jeux de simulation culinaire sont toujours amusants et nous pensons notamment à Chef Life: A Restaurant Simulator qui apporte un réel contenu pour les amateurs de gastronomie.

Cooking ne vaut clairement pas ses douze euros. Nous suspectons d’ailleurs RedDeer Games d’utiliser des pratiques commerciales trompeuses. Le jeu est très curieusement en promotion à deux euros au lieu de douze dès le jour de sa sortie. Cette méthode permet de berner le consommateur en lui faisant croire à une incroyable offre… alors que le jeu vaut deux euros de base.

Nous ne validons pas cette pratique mensongère et nous noterons donc Cooking en fonction de son prix de lancement : douze euros. Et pour douze euros, le contenu est ridiculement rachitique.

Le jeu n’est pas disponible en français. Il faudra un niveau novice pour comprendre les instructions et les quelques plats à réaliser.

Les graphismes sont plutôt jolis, même si nous avons trouvé ça frustrants de voir énormément d’ingrédients inutilisables dans notre restaurant. La bande-son est sympathique, relaxante à souhait, mais elle ne sauve pas le naufrage qu’est Cooking.

Ci-joint, une vidéo de trente minutes réalisée par nos soins vous présentant le gameplay du jeu. Dans cette vidéo, nous découvrions Cooking et vous serez vraiment dans la peau d’un débutant.