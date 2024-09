Aaaaah le jardin d’enfant, lieu de loisirs pour nos chers bambins et de repos mental accessoirement pour les parents où copains/copines jouent ensemble et jouets à gogo jonchent le sol.

Mais imaginons un instant que la crainte que chaque parent a dans les parcs pour enfants se réalisait ? Que notre mioche se fasse la malle ou pire : qu’il disparaisse sans laisser aucune trace !

Alors bienvenu à la maternelle de Banban où le cauchemar des parents s’est réalisé.

Du jour au lendemain, tout le monde a disparu à Banban et nous, parents inquiets que nous sommes de voir que les recherches stagnent, décidons de parcourir l’établissement pour faire avancer l’affaire.

Mais finalement des choses bizarres se produisent et nous allons vite nous rendre compte que la maternelle se trouve être un complexe plus… complexe qu’il n’y paraît !

Un ! Deux ! Trois ! Nous irons au bois…

Dit comme cela, le titre laisse penser que c’est un jeu d’épouvante / horreur et pourtant cela aurait pu être un jeu enfantin de par ces couleurs et gribouillis auxquels s’ajoutent des casse-têtes et énigmes qu’un enfant (ou nous-même durant le test) n’avons pu résoudre que par de la chance.

Eh bien que nenni mes petits chenapans ! C’est seulement un casse-tête aventure 3D à la première personne avec un gameplay très très simpliste mais avec mention PEGI 12 qui à sa petite importance ici.

Au préalable sorti épisodiquement sur PC depuis le 6 janvier 2023 (GoB 1) jusqu’à aujourd’hui pour le 8ème épisode prévu avant la fin de l’année 2024. Ensuite sorti unitairement ou dans un bundle des deux ou des quatre premiers opus seulement pour Xbox (25 juin 24), PlayStation (30 mai 24) ainsi que pour la Switch le 20 juin 24 entre 2 et 10€ selon l’opus acheté sur l’eShop (20€ pour le bundle 1 à 4). Développé par Euphoric Brothers et édité par Feardemic. Également depuis quelques jours, un jeu d’action plateforme 2D dans l’univers de Banban est visible sur internet pour PC pour la fin d’année sûrement en même temps que le 8, ainsi qu’en fin septembre de cette année un Garten of Banban: Punchrush pour Android.

À savoir tout de même : le 5 n’existe pour le moment pas, on passe de 4 à 6. Et selon les quelques infos qui trainent sur le web, il serait en projet et serait un préquel ou quelque chose dans le genre, m’enfin à prendre avec des pincettes bien sûr !

Mais que vaut vraiment ce(s) Garten of Banban ? Nous avons lancé les recherches et nous n’avons finalement appris que peu de choses ni même retrouvé nos bambins pour une fin heureuse…

Quatre ! Cinq ! Six ! Cueillir des cerises …

Le titre est sorti de nulle part et chaque épisode voit sa durée de vie grandir, bien heureusement car le 1er opus se tire en moins d’1h pour les plus assidus.

Nous incarnons donc un parent en vue à la première personne fraîchement téléporté à l’accueil de Banban’s Kindergarten sans introduction préalable. On se déplace avec le stick gauche et on observe les alentours avec le stick de droite, X pour sauter et A pour interagir tout simplement. En à peine quelques secondes on trouve une télécommande contrôlant un drone qui – on ne sait pas trop ce que cet engin fait dans un jardin d’enfants mais bref passons – servira à appuyer sur des gros boutons rouges en hauteur et donc contrôlable avec la touche ZR et la touche ZL pour le téléporter à proximité.

On vagabonde dans l’établissement pensant qu’aucune âme n’y vive et pourtant nous ferons la rencontre du gang de Banban, ces êtres affichés sur les murs et dessinés sûrement par les enfants tels des Barbapapas en plus difformes pour certains.

Bref jumpscare et course poursuite au rendez-vous… enfin des tentatives car cela ne surprend guère…

En même temps, la bande-son laisse à désirer ou est complètement absente, du coup nous ne sommes pas vraiment dans l’ambiance… et cela joue en défaveur de vouloir nous faire peur ou d’avoir un sentiment d’oppression. C’est bien dommage !

Les contrôles sont lents, on regarde partout sans trop savoir quoi faire. Nous y allons à l’instinct… et pourtant les énigmes ne sont pas forcément très recherchées : récupérer une carte d’accès, trouver x fois un objet en particulier, etc.

Certes le titre se veut être enfantin (PEGI 12 quand même) mais s’ils ne peuvent résoudre le premier casse-tête venu alors le pari est perdu d’avance.

Et ne parlons pas de la durée de vie du premier opus… 30min à 1h. Allez ! Vraiment parce qu’on se casse un peu la tête et qu’on flâne !

Mais après quelques recherches, il se trouve que cela aurait été un jeu “démo”. Pour notre part, cela n’aura pas convaincu tout le monde d’avoir une suite, enfin même plusieurs !

Mais soyons rassurés, les autres opus voient leur durée de vie grandement améliorée mais le gameplay, etc. quant à eux restent inchangés.