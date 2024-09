Rise Eterna War est une licence internationale. Le jeu est développé par les Franco-japonais de Makee Games et les Polonais de Beast Games, le tout édité par Forever Entertainment, un studio capable du meilleur comme du pire (Hero’s Hour, The House of the Dead: Remake, etc.). Le premier opus de cette licence, Rise Eterna, avait déjà été testé dans nos colonnes et nous avait laissé une impression plus que mitigée. Est-ce que le deuxième opus, disponible depuis le 22 août 2024 sur l’eShop au prix de dix euros, arrivera à nous faire changer d’avis ? Réponse tout de suite !

La suite moyenne d’un jeu moyen

Rise Eterna War est la suite de Rise Eterna (techniquement, c’est un préquel). Nous sommes dans un jeu de stratégie en temps réel avec un peu de gestion.

Pour tout vous expliquer, nous incarnons un général de guerre qui cherche à rétablir l’ordre dans le pays tombé aux mains, selon lui, de bandits corrompus incapables de faire respecter l’autorité. Nous allons aller de bataille en bataille afin de libérer le pays de ces dirigeants corrompus.

Le gameplay est très simple et la prise en main est quasi immédiate. Le jeu est organisé en niveaux, et dans chaque niveau, pour gagner, il faudra tuer le héros de notre adversaire.

Mais avant de gagner, pour réussir sa partie dans Rise Eterna War, il faudra gérer son argent. Nous gagnons de l’or automatiquement, mais en échange de vingt pièces, nous pouvons créer des ouvriers.

Ces derniers iront récolter les ressources qui se trouvent devant notre héros. Les minerais sont en quantité limitée (mais réapparaît après quelques secondes) et une fois que ceux-ci sont épuisés, nos ouvriers se dirigeront sur ceux de nos adversaires !

L’argent nous permet de recruter des unités comme l’ouvrier, mais aussi et surtout des militaires. Il y a plusieurs types de militaires qui ont chacun des statistiques, un coût et une utilité différents.

Il y a par exemple le guerrier avec un bouclier, cher, résistant, mais lent. Il y aussi les archers, les soigneurs, la cavalerie et des variantes de toutes ces unités.

Pour réussir dans Rise Eterna War, il faudra aussi savoir acheter et utiliser ses unités au bon moment. Car une fois qu’une unité est créée, nous ne le contrôlons plus. Elle marchera en ligne droite vers le héros adverse tout en frappant les ennemis qu’elle croise.

Est-ce qu’il vaut mieux utiliser son argent au compte-goutte et envoyer un petit contingent, ou faut-il économiser pour envoyer une énorme armée d’un coup ?

Nous aurons aussi à nous adapter à la taille de la carte : une toute petite carte nous incite à jouer prudemment alors qu’avec une grande carte, nous avons le temps de voir les ennemis arriver.

Un scénario catastrophique

Nous possédons aussi une baliste qui se recharge automatiquement. Cette baliste frappe l’adversaire et peut attaquer par palier ; si nous attendons longtemps, nous pouvons donner un énorme coup, mais nous pouvons aussi envoyer des petites salves pour achever les unités ennemies.

Toutes les unités ainsi que la baliste peuvent être améliorés à la fin de chaque niveau afin de renforcer leurs statistiques. Nous avons aussi des plats qui nous aident temporairement et des héros aux pouvoirs variés.

Le tout forme un gameplay intéressant mais finalement assez pauvre. Nous faisons très rapidement le tour et nous adoptons à partir du quinzième niveau la même stratégie qui permet de gagner le jeu.

Nous commençons assez rapidement à nous ennuyer sur Rise Eterna War et le jeu se saborde tout seul avec un contenu pas assez fourni, à la progression neutre, au gameplay pas si poussé que ça pour de la stratégie en temps réel, et surtout, à cause d’un scénario à l’écriture médiocre.

Nous n’avons rien contre les scénarios « prétextes », comme dans un Mario Bros, où l’enlèvement de Peach n’est qu’une excuse pour avoir Mario qui voyage de monde en monde. Cependant, dans Rise Eterna War, le scénario est partout et impacte l’expérience. Il est vraiment très mauvais.

Chaque ligne de dialogue est un supplice et d’une pauvreté navrante. Nous avons des personnages qui ne pensent qu’à une chose : es-tu un lâche ou es-tu un vrai guerrier ? Les vrais ne doutent pas, respectent l’autorité, et n’hésitent pas à utiliser la violence pour se faire respecter.

Répétitif et pas très fun

Et chaque réplique, sur quarante niveaux quand même, avec une scène avant et après chaque bataille, repose sur ce même principe. Rise Eterna War termine même avec un plot twist pas si surprenant vu qu’on nous répète encore et encore de se méfier de ce personnage qui risque de nous trahir…

Nous aurions préféré un jeu sans scénario que d’avoir à subir l’une des pires histoires que nous n’avons jamais lu / vu / joué, et ce, peu importe le médium.

Cette narration pénalise un jeu déjà limité et nous laisse un sentiment très mitigé. Même si la durée de vie est raisonnable pour dix euros (deux à trois heures de jeu), il est impossible pour nous de recommander Rise Eterna War.

Les graphismes sont corrects, mais ce n’est pas ce qui nous intéresse le plus pour ce genre de jeux. En revanche, la bande-son peut devenir un peu irritante et nous avons été obligés de réduire le son au minimum pour profiter de l’expérience.

Le jeu est traduit en français et il n’est malheureusement pas tactile. Dommage pour un jeu qui aurait pu être bien plus confortable en mode portable.

Ci-joint, une vidéo de trente minutes réalisée par nos soins pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.