Deux personnages supplémentaires ont été révélés pour One Piece : Pirate Warriors 4, avec Shanks et Coby, tous deux confirmés en tant que DLC. Shanks et Coby seront inclus dans le One Piece Film : Red Pack. Cette même vague de DLC inclut Uta, qui avait déjà été annoncée. Bandai Namco a également partagé quelques nouvelles vidéos pour le jeu aujourd’hui. Chacune d’entre elles met en avant les personnages DLC à venir.

