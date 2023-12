Avez-vous déjà eu cette pub sur votre téléphone d’un petit mineur qui, à l’aide d’un aspirateur, récoltait des ressources afin de gagner de l’argent ? Et bien ce jeu existe et s’appelle Astro Miner. Originellement sorti sur téléphone et édité par QubicGames (Dig Deep, Dessert DIY), le jeu est arrivé sur notre Nintendo Switch le 25 novembre au prix de cinq euros. Que nous vaut donc cette aventure intergalactique ?

À l’heure de la publication de ce test, le jeu n’est plus disponible en Europe sur l’eShop, il n’est pour le moment disponible que sur l’eShop US.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Astro Miner.

Un jeu répétitif au possible

Si vous avez déjà lu le test de Dig Deep, vous n’avez pas besoin de lire ces prochaines lignes. Le jeu est exactement le même, le décor de la mine étant remplacé par celui de l’espace. Il y a peut-être plus de bugs dans cette version que sur Dig Deep.

Astro Miner est un jeu au concept simplissime. Vous incarnez un mineur, qui, nous ne savons pas trop pourquoi, arrive sur une planète, et, tel un capitaliste chevronné, décide d’exploiter toutes les ressources de son nouvel habitat.

Nous sommes donc là, aspirateur en main, et le gameplay consiste à… Passer l’aspirateur. Nous arrivons avec notre gadget sur des dunes et nous récoltons les ressources jusqu’à que notre sac à dos soit au maximum de sa capacité.

Nous allons ensuite le vider pour transformer les pépites en liasse de billets. Cet argent permet d’augmenter notre personnage (vitesse, force d’aspiration, capacité du sac), ou alors nous permet de créer une mine « automatique » ou des bots qui récupèrent « automatiquement » l’argent.

Nous mettons tous ces termes entre guillemets, car il n’y a pas vraiment d’automatisation dans Astro Miner. En réalité, la mine crée effectivement des minerais, mais nous devons quand même aller les chercher pour les transformer en billets.

Nos mineurs devraient récupérer les minerais qui traînent sur la carte, mais ces derniers se retrouvent la plupart du temps bloqués par des murs invisibles.

En minant, nous trouvons aussi des fossiles d’animaux que nous pouvons équiper pour renforcer nos trois capacités… Et c’est tout.

Il y a quatorze planètes et nous recommençons chaque action jusqu’à la fin sans aucune variété dans le gameplay.

Deux heures et c’est fini

Si au début un sentiment de curiosité nous assaille, ce dernier se dissipe très vite pour laisser place à l’ennui. Nous passons l’aspirateur, nous récoltons des gemmes, nous revenons, nous récoltons des gemmes, etc.

Il y a des objets qui nécessitent des pièces et peuvent alléger le fardeau d’un gameplay proche du néant. Ceux-ci permettent d’augmenter temporairement nos statistiques. Ces pièces permettent aussi de personnaliser notre personnage.

Nous venons de vous faire le tour du jeu. Il y a deux DLCs apportant notamment des lunes et des donjons, mais sincèrement, le gameplay est bien trop pauvre pour justifier un tel prix. Par ailleurs, le jeu se termine en deux heures, peut-être trois si vous voulez obtenir les trois étoiles sur chaque planète. Payer cinq euros pour faire trois heures d’aspirateur sans le moindre fun… Nous préférons autant faire le ménage dans notre appartement.

Les graphismes sont minimalistes et pas très intéressants. La bande-son, composée de bruits d’aspirateur, est loin de nous faire rêver. Le jeu n’est pas traduit en français mais, un niveau basique vous suffira pour jouer à Astro Miner. Il est entièrement tactile même si le jeu est plus pratique à la manette.

Conclusion 2.8 /10 Astro Miner est un jeu avec un gameplay minimaliste, répétitif au possible et qui se termine en deux heures. Les bots qui doivent nous aider à rendre l’aventure un peu plus digeste ne font pas le travail demandé. La bande-son composée de bruits d’aspirateur nous rappelle juste que nous avons encore du ménage à faire. LES PLUS Un concept qui aurait pu être intéressant

Un concept qui aurait pu être intéressant Ça se termine vite ! LES MOINS Un jeu qui finit par être répétitif très rapidement

Un jeu qui finit par être répétitif très rapidement Un contenu abyssalement vide

Un contenu abyssalement vide Un gameplay inexistant

Un gameplay inexistant Le même jeu que Dig Deep

Le même jeu que Dig Deep Des bots qui ne font pas les tâches demandées

Des bots qui ne font pas les tâches demandées Cinq euros pour deux heures de jeu

Cinq euros pour deux heures de jeu Les bruits d’aspirateur Détail de la note Durée de vie / Prix 0

Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0