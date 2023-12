Sorti au mois de mars 2023 sur Steam, Rough Justice 84 fait son entrée dans le catalogue de la Nintendo Switch (via l’eShop) juste avant Noël. Alors, est-ce une bonne idée de s’offrir ce jeu sur la console hybride de Nintendo pour en profiter pendant les fêtes de fin d’année? Nous allons essayer de répondre à cette question.

Bienvenue à Gotham City, euh … Seneca !

Rough Justice 84 se déroule en 1984 dans la ville de Seneca. Cette ville a pour réputation d’avoir une criminalité en très forte hausse. De nombreux policiers sont corrompus et la ville n’arrive pas à réduire les actes criminels au sein de ses murs. Pourtant, un homme, Jim Baylor, a bien tenté par le passé de s’opposer au crime. Ce policier incorruptible avait réussi à avoir un véritable impact sur les activités criminelles jusqu’à ce qu’il se fasse piéger par ceux qu’il essayait de combattre. Il s’est ainsi retrouvé accusé à tort de méfaits qu’il n’avait pas commis. Malgré la défense de son collègue et ami de longue date, Hank, notre policier incorruptible s’est retrouvé en prison.

Heureusement pour Jim, 1984 est une année de changement pour Seneca. Un nouveau procureur a fait son apparition et a réussi à libérer Jim afin qu’il puisse reprendre sa lutte contre le crime. Pour mettre toutes les chances de son côté, le procureur a décrété la loi martiale qui permet à toutes les agences privées d’avoir les mêmes prérogatives que la police.

A sa sortie de prison, Jim rencontre à nouveau son ami Hank, désormais à la tête d’une agence privée luttant contre les malfaiteurs de Seneca. Afin d’aider son ami et de continuer son combat de toujours, Jim accepte d’intégrer l’agence de Hank.

Après ce bref résumé, peut-être avez-vous eu l’impression de reconnaître l’univers de Gotham City ? Eh bien nous aussi ! Sauf que nous incarnons l’inspecteur Gordon, reconverti dans une agence privée, et non Batman. C’est plutôt un beau point de départ, non ?

Un Yam’s RPG

Concernant le gameplay, nous sommes sur un jeu inspiré du Yam’s (ou Yahtzee), un jeu de hasard qui se joue avec des dés. Au sein de votre agence privée de lutte contre le crime, vous serez amenés à recruter des agents pour effectuer diverses missions. La plupart de ces missions seront résolues grâce à des lancers de dés. Plus votre agent sera compétent dans un domaine, plus vous aurez de dés disponibles pour réussir la mission. Comme dans le Yam’s, le résultat attendu pour votre lancer de dés sera variable : soit obtenir un maximum de 4, 5 ou 6, soit effectuer une suite (1, 2, 3, 4 par exemple), soit atteindre un nombre spécifique en cumulant la valeur des dés.

Si vous n’avez pas d’agent suffisamment compétent pour la mission et qu’aucun profil intéressant n’est disponible, vous pourrez utiliser des points d’action de votre agent ou des équipements afin d’obtenir des dés supplémentaires.

Une fois la mission accomplie, vous aurez des récompenses telles que de l’argent, de la réputation pour votre agence ou encore de l’expérience pour votre agent. Si votre employé obtient suffisamment d’expérience, il sera possible de l’améliorer et donc d’obtenir plus de dés pour les prochaines missions.

Nous vous parlons de dés ici mais il n’y a pas que ça. Pour résoudre des missions, il sera parfois demandé de résoudre un casse-tête. Ces mini-jeux sont pour la plupart sympathiques (hormis le mini jeu « Triangulation » dont nous n’avons pas encore compris ni l’intérêt ni le principe).

Au fur et à mesure que votre agence va gagner en réputation, de nouvelles missions concernant l’histoire principale seront disponibles.

En résumé, le concept du jeu est plutôt original, et avoir des jeux qui sortent un peu de l’ordinaire, ça nous plaît, nous, à Nintendo Town. Malheureusement, malgré l’ajout des mini jeux, le jeu devient assez répétitif.

Une version Switch décevante

Rough Justice 84 existe depuis le mois de mars sur Steam. Les développeurs allemands de Amma Minus ont donc pris un peu moins d’un an pour effectuer ce portage sur notre console nippone préférée. Eh bien, peut-être aurait-il fallu prendre encore plus de temps ? Pourquoi ? Tout simplement parce que Rough Justice possède une ergonomie et une maniabilité très peu intuitive. Nous avons du mal à nous déplacer dans les menus et sur la carte du jeu. Par exemple, chaque mission est représentée sur la carte. Mais pour les repérer, nous sommes obligés de nous balader sur toute la carte, nous faisant perdre pas mal de temps. Pour sélectionner les missions et les agents, ce n’est pas très clair non plus.

Pour ajouter à tout cela, nous avons rencontré régulièrement un bug (au moins trois fois) qui a fait planter la console. Et qu’elle n’a pas été notre surprise lorsque nous avons appris que le jeu ne sauvegardait pas notre partie automatiquement ! Nous avons perdu ainsi plusieurs heures de jeux. Mais pour tester ce jeu, nous avons persévéré en sauvegardant régulièrement.

La poursuite du jeu nous a également montré parfois, de gros ralentissements de manière aléatoire.

Tout cela nous amène à nous poser des questions sur la qualité du portage du jeu sur Nintendo Switch. Il n’y a pas vraiment eu de réflexion sur l’ergonomie et la maniabilité du jeu, en passant du PC à la console. Par exemple, il aurait été appréciable de pouvoir utiliser l’écran tactile pour améliorer l’expérience du joueur. De plus, les performances et les bugs viennent ternir encore plus le tableau. Pourtant, Rough Justice ne semble pas être un jeu qui sollicite beaucoup la console.

Une bande son et des graphismes rétro

Côté bande son, Rough Justice nous offre une jolie musique électro, un peu rétro. Normal, nous sommes en 1984 dans le jeu ! En revanche, les graphismes sont plus contrastés. Les dessins statiques affichés lors des passages de l’histoire principale sont plutôt sympathiques alors que les graphismes 3D affichés lors des mini jeux sont eux plutôt basiques. Pour conclure, Rough Justice 84 est proposé au tarif de 20€ sur le Nintendo eShop alors que son prix est de 10€ sur Steam. Sachant que le portage sur Nintendo Switch n’est pas de grande qualité, nous sommes obligés de vous conseiller d’essayer le jeu sur un autre support pour moitié prix.

Rough Justice 84 possède une ambiance et un univers intéressants ainsi qu'un concept original. Malheureusement, la qualité du portage n'est pas au rendez-vous sur Nintendo Switch. Les bugs, ralentissements et problèmes d'ergonomie vous feront vite regretter votre achat. Si le concept du jeu vous emballe malgré tout, nous vous conseillons de vous tourner vers une autre plateforme que la Nintendo Switch, à moindre frais. LES PLUS Un univers à la Gotham City (sans Batman)
Un concept original
Une bande son rétro électro LES MOINS Une ergonomie à revoir
Des bugs aléatoires
Des ralentissements aléatoires
Pas de sauvegarde automatique
Pas de tactile

