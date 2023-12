Vous venez de fêter Noël, vous avez reçu un beau chèque, mais vous ne savez pas dans quel jeu investir ? Cela tombe bien, les périodes des fêtes sont grâce aux promotions les moments idéals pour trouver le jeu qui ensorcellera votre début d’année. Pour vous aider, nous vous avons préparé l’article parfait pour trouver les bonnes affaires. Article écrit conjointement avec Fire_akuma (webmaster, streameur, rédacteur, chef) et LarryL (rédacteur, correcteur, streameur).





No More Heroes 2: Desperate Struggle

le 1ᵉʳ est à 7,99€ au lieu de 19,99€

le 2ᵉ est à 7,99€ au lieu de 19,99€

Masterclass du jeu d’action à la Suda51, on a eu la chance d’avoir le portage des deux jeux Wii avant la sortie du finalement assez décevant No More Heroes 3. No More Heroes 2: Desperate Struggle regroupe tout ce que fait bien le premier opus, l’améliore et propose une expérience de jeu moins redondante (même s’il reste quelques longueurs).

No More Heroes 2: Desperate Struggle est disponible sur l’eShop au prix de 7,99€ jusqu’au 17 janvier 2024.

Rogue Heroes: Ruins of Tasos

1,99€ !! au lieu de 19,99€

Envie d’un délire Zelda 2D jouable de 1 à 4 joueurs aux accents rogue-lite très modernes ? Rogue Heroes: Ruins of Tasos est la bonne idée pour jouer avec la famille, surtout à un prix aussi bas ! À noter qu’une démo est disponible pour tester la bête avant et que vous pouvez lire notre test ici où nous lui avions mis la note de 9 !

Rogue Heroes: Ruins of Tasos est disponible sur l’eShop au prix de 1,99€ jusqu’au 6 janvier 2024.

Immortals: Fenyx Rising

8,99€ au lieu de 59,99€

On avait beaucoup rigolé lors de son annonce, de son développement, et finalement ce Ubisoft: Breath of the Wild répond à ce qu’on lui demandait, propose une expérience agréable même sur Nintendo Switch, tout en proposant un gameplay combat à la Assassin’s Creed. À ce prix-là, le jeu vaut clairement le coût et on vous conseille au moins d’y jeter un œil. Nous lui avions mis la note de 7,6. Vous pouvez lire notre test ici.

Immortals Fenyx Rising est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 8,99€ jusqu’au 31 décembre 2023.

Monster Hunter Rise

15,99€ au lieu de 39,99€

+ Sunbreak 29,99€ au lieu de 59,99€

On ne présente plus Monster Hunter, qui est devenu peut-être le plus gros succès de Capcom, surtout sur consoles Nintendo. Le dernier opus en date est Rise, qui apporte les améliorations QOL de World, mais ajoute encore plus d’options (merci les Chumskys et les Filoptères) qui dynamisent le jeu encore plus, ce qui permet de revenir sur l’essentiel, le gameplay. À noter le pack Monster Hunter Rise + l’extension Sunbreak qui est aussi proposé en solde. Nous lui avions mis l’excellente note de 9,2. Vous pouvez lire le test ici.

Monster Hunter Rise est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 15,99€ jusqu’au 4 janvier 2024.

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection

9,98€ au lieu de 29,99€

Toutes les compilations de Mega Man sur Nintendo Switch sont en promo. Nomée Legacy Collection, nous vous conseillons toute la série, mais encore plus les Mega Man Zero/ZX. Ce sont des pièces rares de la Game Boy Advance et de la Nintendo DS qui allient le meilleur des X en 2D avec beaucoup beaucoup de nouveautés. Les jeux sont en plus en français, de quoi trouver une raison de plus pour craquer.

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 15,99€ jusqu’au 13 janvier 2024.

XCOM 2 Collection

7,99€ au lieu de 49,99€

Contrairement aux consoles précédentes, la Nintendo Switch propose beaucoup de T-RPG et la sortie dès le line-up de Mario et les Lapins Crétins, un X-Com like, a ouvert la porte à 2K pour sortir la série sur notre belle hybride. Si le portage a connu quelques bugs, voir XCOM 2 et tous les DLC à 7,49€, c’est un très beau cadeau de Noël. Nous lui avions mis la note de 8 à l’époque. Vous pouvez lire notre test ici.

XCOM 2 Collection est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 7,49€ jusqu’au 13 janvier 2024.

Risk of Rain 1 & Risk of Rain 2

2,49€ au lieu de 9,99€ (Risk of Rain)

6,24€ au lieu de 24,99€ (Risk of Rain 2)

Vous cherchez non pas une mais deux pépites indépendantes à prix cassé ? Alors nous vous conseillons vivement Risk of Rain et Risk of Rain 2 ! Les jeux sont des références dans le jeu de tir, de plateforme et de roguelike. Nous conseillons cette aventure à tout ceux qui veulent découvrir une pépite que nous avions noté à 8,7 ! Vous pouvez lire notre test ici.

Risk of Rain est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 2,49€ jusqu’au 31 décembre 2023. Risk of Rain 2 est lui actuellement disponible sur l’eShop au prix de 6,24€ jusqu’au 31 décembre 2023.

Ori and the Blind Forest & Ori and the Will of Wips



6,59€ au lieu de 19,99€ (Ori and the Blind Forest)

9,89€ au lieu de 29,99€ (Ori and the Will of Wips)

Les deux Ori sont des vrais bijoux. Ils proposent une aventure platformer avec une direction artistique sublime. C’est une expérience parfaite pour tous ceux qui cherchent à vivre des moments chargés en émotion avec un gameplay intuitif et accessible. Nous avions noté le premier à 8,2 et le deuxième à 8,1. Vous pouvez lire nos tests ici (le premier) et ici (le deuxième).

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 6,59€ jusqu’au 3 janvier 2024. Ori and the Will of Wips est lui actuellement disponible sur l’eShop au prix de 9,89€ jusqu’au 3 janvier 2024.

Bastion

2,49€ au lieu de 12,49€

Premier jeu de Supergiant Games, studio qui est clairement une usine à petite perle indé, Bastion est sorti sur Xbox 360 à l’époque et depuis, à chaque nouvelle console, on attend son portage. Il est régulièrement en promotion, mais on vous conseille quand même cette belle aventure. Nous lui avions mis la note de 8. Vous pouvez lire notre test ici.

Bastion est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 1,59€ jusqu’au 4 janvier 2024.

Yooka-Laylee

3,99€ au lieu de 39,99€

Si vous êtes fan de la belle époque Donkey Kong 64, Banjo-Kazooie et autres jeux d’aventure de l’époque, Yooka-Laylee est un jeu indé fait pour vous. Il reprend l’esprit de ses aînés pour proposer une expérience assez proche. À ce prix là, difficile de ne pas craquer.

Yooka-Laylee est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 3,99€ jusqu’au 4 janvier 2024.

Alekon

1,59€ au lieu de 15,99€

Alekon est un étonnant jeu de photographie. Nous arrivons dans un monde rempli de créatures mignonnes et notre objectif sera de trouver toutes les poses de ces dernières. En plus des photographies, le jeu propose énormément de quêtes annexes et de mini-jeux ce qui donne un jeu vraiment complet à tout petit prix. Nous l’avions noté à l’époque à 7,2. Vous pouvez lire notre test ici.

Alekon est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 1,59€ jusqu’au 31 décembre 2023.

Alba: A Wildlife Adventure

6,99€ au lieu de 19,99€

Alba: A Wildlife Adventure est un jeu de photographie tout mignon et écologique ! Vous incarnez la petite Alba, et, à l’aide de votre appareil photo, vous essayez de sauver la planète en aidant et répertoriant les animaux. Nous avons adoré ce jeu assez court qui offre un très bon moment de détente.

Alba: A Wildlife Adventure est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 6,99€ jusqu’au 5 janvier 2024.

Unpacking

9,99€ au lieu de 19,99€

Vous cherchez un peu de douceur en cette fin d’année ? Alors Unpacking est fait pour vous ! Dans ce jeu, vous devez aider quelqu’un lors des déménagements successifs qui rythment sa vie. Nous avions adoré ce gameplay original et l’avions noté à 8,8 ! Vous pouvez lire notre test ici.

Unpacking est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 9,99€ jusqu’au 31 décembre 2023.

Temtem

22,49€ au lieu de 44,49€

Temtem est un RPG qui suit habilement les traces de Pokémon tout en s’en démarquant. Avec plus de 164 Temtem à capturer et une durée de vie conséquente (+ de 40 heures !), c’est le jeu à conseiller pour tout ceux qui voudraient une alternative crédible à Pokémon. Nous l’avions noté 8,5 dans nos colonnes à sa sortie. Vous pouvez lire notre test ici.

Temtem est disponible actuellement sur l’eShop au prix de 22,49€, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023 !

Final Fantasy VII

6,39€ au lieu de 14,99€

Certains le considèrent comme le meilleur Final Fantasy, certains autres comme l’un des meilleurs RPG de tous les temps, c’est dire à quel point il faut vous pencher sur cet opus qui profite de sa sortie sur Nintendo Switch pour réparer la trahison de Squaresoft envers Nintendo qui sortit sur PS1 au lieu de la Nintendo 64. Cette version remise au goût du jour permet de « tricher » pour éviter les vagues de farm obligatoires à l’époque, voire même propose de rendre le jeu ultra facile pour suivre juste l’histoire.

Final Fantasy VII est disponible actuellement sur l’eShop au prix de 6.39€, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023 !

Sid Meier’s Civilization VI

5,99€ au lieu de 29,99€

Civilization est l’une des licences de jeux de stratégie les plus connues. Et ça tombe bien, car Civilization VI est admirablement porté sur la Nintendo Switch ! Incarnez l’un des plus grands dirigeants de l’Histoire et créez votre empire dans cet opus toujours aussi agréable mais bien plus complexe que les précédents. Nous avions même eu deux testeurs dessus qui ont donné les notes de 8,3 et de 8,6 ! Vous pouvez les lire ici et ici.

Sid Meier’s Civilization VI est disponible sur l’eShop au prix de 5,99€ jusqu’au 10 janvier 2024.

Realpolitiks

2,49€ au lieu de 24,99€

Realpolitiks est un jeu de stratégie intéressant. Assez complexe à assimiler, c’est un jeu dans lequel nous pouvons choisir n’importe quel pays existant pour l’aider à dominer le monde. Allez-vous tenter de retrouver la grandeur de l’ancienne URSS ou bien préférez-vous prendre un petit état comme la Belgique afin de jouer les outsiders. Même s’il peut paraître répétitif, la rejouabilité est quasiment infinie.

Realpolitiks est disponible sur l’eShop au prix de 2,49€ jusqu’au 31 décembre.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution!

4,79€ au lieu de 39,99€

C’est l’heure du duel ! Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution! est l’un des jeux de cartes le plus complet qui existe. Pour seulement cinq euros, vous avez un jeu qui propose plus de dix milles cartes à jouer. Ceux qui sont fans de la licence et ceux qui n’aiment pas le côté pay-to-win de la version Duel Link y trouveront certainement leur compte.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution! est disponible sur l’eShop au prix de 4,79€ jusqu’au 31 décembre 2023.

Inscryption

9,99€ au lieu de 19,99€

Vous cherchez une expérience perturbante qui vous transformera à jamais ? Alors Inscryption est fait pour vous ! Ce roguelite deckbuilder à l’ambiance sombre réussit à proposer un gameplay innovant qui ne ressemble à aucun autre tout en se démarquant par sa narration. Le jeu avait reçu à sa sortie la note de 8,8. Vous pouvez lire notre test ici.

Inscryption est disponible actuellement sur l’eShop au prix de 9,99€ jusqu’au 31 décembre 2023.

Death Road to Canada



4,49€ au lieu de 14,99€

Death Road to Canada est un roguelike unique en son genre. L’objectif dans ce jeu est de réussir à se sauver d’une invasion de zombies en allant se réfugier jusqu’au Canada ! Le jeu est uniquement disponible en anglais mais pour ceux qui maîtrisent la langue, c’est une super expérience et nous vous invitons à lire notre test ici.

Death Road to Canada est disponible sur l’eShop au prix de 4,49€ jusqu’au 9 janvier 2024.

Hades

12,49€ au lieu de 24,99€

Hades est un jeu que nous ne présentons plus. Ce roguelite indépendant a bouleversé l’industrie vidéoludique en 2020, que ce soit par son gameplay addictif, sa narration maîtrisée, sa direction artistique sublime ou encore son excellente bande-son. Si vous cherchez l’excellence à petit prix, alors Hades est un must have pour tous les fans de roguelike. Nous l’avions d’ailleurs noté à 9,5. Vous pouvez lire notre test ici.

Hades est disponible sur l’eShop au prix 12,49€ jusqu’au 4 janvier 2024.

Dicey Dungeons

1,49€ au lieu de 14,99€

Dicey Dungeons est une petite perle du roguelike. Dans ce jeu à dés, vous devez affronter des monstres tout en créant le meilleur setup possible. Chaque personnage possède son propre gameplay et il faudra réussir à combiner astucieusement les armes pour venir à bout de Lady Aléa !

Dicey Dungeons est disponible sur l’eShop au prix 1,49€ jusqu’au 3 janvier 2024.

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition

20,99€ au lieu de 59,99€

La licence NBA 2K est une référence en termes de basketball. Certains peuvent lui reprocher à juste titre son manque d’innovation année après année, mais elle reste cependant l’une des meilleures simulations sportives toutes consoles confondues. Cette année, vous aurez en plus le plaisir de jouer avec notre premier first pick français Victor Wembanyama !

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition est disponible sur l’eShop à 20,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 10 janvier 2024. Un minimum de 63 Go est nécessaire pour télécharger le jeu.

Moving Out et Moving Out 2

6,24€ au lieu de 24,99€ (pour le premier)

14,99€ au lieu de 29,99€ (pour le deuxième)

Les deux Moving Out sont en promotion ! Dans ces jeux, vous incarnez une équipe de déménageurs et l’objectif est de réussir à s’entendre avec vos amis pour réussir à terminer les missions à temps. Fou rire et mauvaise foi assurés dans ces aventures déjantées à faire de préférence à plusieurs. Moving Out avait reçu la note de 8,4 et Moving Out 2 la note de 8,6. Vous pouvez lire nos tests ici et ici.

Moving Out est disponible sur l’eShop au prix de 6,24€ jusqu’au 6 janvier 2024 alors que Moving Out 2 est disponible sur l’eShop au prix de 14,99€ jusqu’au 2 janvier 2024.

KeyWe

8,49€ au lieu de 24,99€

Vous cherchez un jeu coopératif un (petit) peu moins chaotique que Moving Out ? Vous devriez peut-être essayer KeyWe. Dans ce jeu, vous incarnez un kiwi qui travaille dans un service postal et votre objectif est de réussir à envoyer toutes les lettres le plus rapidement possible. KeyWe propose un jeu amusant, coopératif et pas du tout prise de tête ! Nous l’avions noté à 7,4. Vous pouvez lire notre test ici.

KeyWe est disponible sur l’eShop au prix de 8,49€ jusqu’au 31 décembre 2023.

Life is Strange Arcadia Bay Collection & Life is Strange 2

19,99€ au lieu de 39,99€ (pour le Arcadia Bay Collection)

15,99€ au lieu de 31,99€ (pour Life is Strange 2)

Le premier jeu de la série est disponible sur Nintendo Switch, comme le reste de la série, en promotion et c’est le bon moment pour profiter de cette aventure narrative très bien écrite ! Life is Strange Arcadia Bay Collection comprend le premier jeu ainsi que son DLC Before the Storm et nous embarque à l’université alors que Life is Strange 2 nous emmène dans une histoire fraternelle.



Life is Strange Arcadia Bay Collection est disponible sur l’eShop au prix de 19,99€ jusqu’au 31 décembre 2023. Life is Strange 2 est lui disponible au prix de 15,99€ sur l’eShop jusqu’au 31 décembre 2023.

Forager

6,99€ au lieu de 19,99€

Forager est un étonnant jeu de gestion et d’exploration dans lequel vous incarnez un petit bonhomme qui va aller découvrir chacune des îles qui l’entourent tout en optimisant votre production. C’est un jeu mignon, doux et addictif que nous vous recommandons vivement.

Forager est disponible sur l’eShop au prix de 6,99€ jusqu’au 31 décembre 2023.

Two Point Campus

10,19€ au lieu de 29,99€

Vous aimez les jeux de gestion ? Vous aimez les jeux à l’ambiance décalée ? Two Point Campus est fait pour vous ! Dans ce jeu, vous aurez à créer une université de A à Z dans un univers absurde. Il y a énormément de missions qui mettront vos talents de constructeur à rude épreuve ! Nous avions mis la note de 7,9. Vous pouvez lire notre test ici.

Two Point Campus est disponible sur l’eShop au prix de 10,19€. Ses DLCs sont aussi en promotion, et ce jusqu’au 31 décembre 2023.

My Time at Portia

2,99€ au lieu de 29,99€

Vous cherchez une expérience complète à la durée de vie colossale pour un prix minime ? Vous devriez peut-être regarder pour My Time at Portia. Dans ce jeu, vous aurez à récolter des ressources afin de gérer votre atelier et votre ferme. Nous avions mis la note de 7,8 à sa sortie. Vous pouvez lire notre test ici.

My Time at Portia est disponible sur l’eShop au prix de 2,99€ jusqu’au 6 janvier 2024. À ce prix-là, ce serait bête de louper cette occasion en or.

Yes, Your Grace

2,51€ au lieu de 16,79€

Yes, Your Grace est un jeu de gestion narratif assez atypique. Dans celui-ci, vous incarnez le roi d’un royaume qui doit gérer les affaires courantes du pays. Les habitants vont défiler un à un en vous demandant de l’aide, des services, des ressources, et c’est à vous de choisir qui vous allez aider, tout en sachant que certains dans l’assemblée ne seront pas forcément honnêtes avec vous… C’est une expérience courte mais très addictive.

Yes, Your Grace est disponible sur l’eShop au prix de 2,51€ jusqu’au 10 janvier 2024.