Une nouvelle année s’achève, ce qui signifie qu’il est désormais temps de procéder à la dernière session de soldes « officielle » du Nintendo eShop au Japon ! Après une session de promotions dédié aux jeux indépendants ces derniers jours, voici la Nintendo Switch New Year Sale 2024, qui propose le mélange habituel de jeux first-party et de jeux 3rd-party « majeurs ».

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop nippon, il faudra donc créer un compte nippon pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop nippon. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop nippon, voici un guide qui vous y aidera.

Cette année, les soldes du Nouvel An durent du 28 décembre (12AM JST) au 10 janvier (11.59PM JST). Les réductions vont de -20 % à -60 %. Voici la liste des jeux en promotions pendant les soldes du Nouvel An 2024 :

Kirby and the Forgotten Land (Nintendo): 6,500¥ → 4,550¥ ※30% off Nintendo Switch Sports (Nintendo): 4,300¥ → 3,010¥ ※30% off Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai-Namco): 6,578¥ → 4,990¥ ※24% off DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Square-Enix): 5,478¥ → 3,286¥ ※40% off Monster Hunter Rise (Capcom): 3,990¥ → 1,590¥ ※60% off Monster Hunter Rise: Sunbreak (Capcom): 3,990¥ → 2,390¥ ※40% off Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo): 8,778¥ → 6,144¥ ※30% off Persona 5 Royal (Atlus): 7,678¥ → 3,839¥ ※50% off Persona 4 Golden (Atlus): 1,980¥ → 1,188¥ ※40% off Fate/Samurai Remnant (Koei-Tecmo): 9,680¥ → 7,260¥ ※25% off Gnosia (Petit Depotto): 2,750¥ → 1,925¥ ※30% off Dead Cells (Motion Twin): 2,480¥ → 1,240¥ ※50% off PICO PARK (TECOPARK): 500¥ → 400¥ ※20% off PowerWash Simulator (Square-Enix): 2,970¥ → 2,376¥ ※20% off Minecraft Dungeons Ultimate Edition (Mojang / Microsoft Japan): 5,280¥ → 3,273¥ ※38% off Baten Kaitos I & II HD Remaster (Bandai-Namco): 5,940¥ → 4,750¥ ※20% off Disney Illusion Island (Disney Electronic Content): 5,400¥ → 3,780¥ ※30% off Goob Job! (Nintendo): 2,000¥ → 1,400¥ ※30% off Let’s Play! Oink Games (Oink Games): 2,500¥ → 1,875¥ ※25% off Kotoba no Puzzle Mojipittan Encore (Bandai-Namco): 3,520¥ → 1,760¥ ※50% off