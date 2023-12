L’immigration est devenue un sujet important pour de nombreuses sociétés occidentales. Plus généralement la sécurité préoccupe les citoyens, et ce n’est pas un hasard que de plus en plus de jeux vidéo traitent de ces thématiques. Nous pensons notamment à Orwell ou à l’excellent Papers, Please, tous les deux disponibles sur ordinateur. Space Paper’s: Planet Border est un free-to-play sorti sur mobile en 2022. Il est développé par les Paulistanos de Tapps Games et édité par les polonais de QubicGames. Il sera disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch le 25 décembre 2023 au prix de huit euros. Une bonne raison de craquer pour les fêtes de fin d’année ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau moyen en anglais est nécessaire pour jouer à Space Paper’s: Planet Border.

Un gameplay addictif

Space Paper’s: Planet Border propose un concept simple qui est calqué sur celui de Papers, Please. Vous travaillez à la douane d’une station intergalactique, et votre but est de vérifier que tous les voyageurs sont en règle.

Vous vérifierez d’abord les papiers des usagers : est-ce que la photo d’identité correspond à l’alien en face de vous ? Est-ce que le nom sur le visa est le même que celui sur la carte d’identité ? Le visa est-il d’ailleurs toujours valable ? Et est-ce que la planète d’arrivée ou de destination de notre voyageur fait partie de la liste rouge ?

Plus tard dans le jeu, vous débloquerez le scanner à valises. Avec une liste indiquée par le jeu, nous pourrons alors vérifier si le voyageur ne transporte pas des objets interdits en cachette. Cela peut être aussi bien une règle qu’une mitraillette.

Encore plus tard, vous débloquerez la machine à rayon X qui permet de scanner les voyageurs. Ces derniers auront des parasites et aussi des objets divers et variés dans le corps. Il faudra d’ailleurs signaler les objets interdits et les parasites détectés dans le corps des usagers.

Chaque voyageur inspecté correctement nous rapporte de l’argent. Avec celui-ci, nous pourrons acheter des améliorations qui nous permettront d’augmenter la vitesse du scan ainsi que la somme gagnée à chaque contrôle.

Le jeu se compose de trente niveaux. Dans ces derniers, nous avons des objectifs qui vont très vite se ressembler. Il faudra par exemple gagner une certaine somme d’argent ou alors réussir à contrôler correctement un certain nombre de voyageur.

Le tout est enrobé par une histoire amusante mais assez dispensable dans laquelle nous réalisons nos premiers pas dans l’entreprise alors qu’un infiltré tente de détruire le monde.

Space Paper’s: Planet Border a un gameplay terriblement addictif, surtout au début. La progression est agréable et nous aimons découvrir les nouvelles mécaniques qui se complètent au fur et à mesure.

Mais qui s’épuise au bout de quelques parties

Malheureusement, toute cette sensation de progression s’évapore au fil de notre aventure. Les mécaniques finissent par ne plus évoluer, et le jeu consistera à avoir assez d’argent pour faire nos améliorations.

Nous sommes parfois obligés de recommencer des niveaux non pas parce que nous nous sommes trompés, mais parce que nous n’avons pas encore fait une amélioration. Alors que le fun prédomine en début de partie, nous terminons avec une sensation de Papers, Please au rabais.

De plus, les niveaux ne sont pas générés aléatoirement, ce qui veut dire qu’il suffit d’avoir mémorisé les voyageurs d’un run raté afin de réussir la fois suivante. Le joueur est alors frustré dans sa progression. Il n’a plus la sensation de s’améliorer à chaque fois qu’il recommence un niveau.

La durée de vie, pour le prix, est correcte. Pour huit euros, vous aurez un jeu qui se termine en deux – trois heures. Ce n’est pas un incroyable ratio, mais le jeu peut se targuer d’avoir une durée de vie supérieure à la plupart des free-to-play adaptés sur la Nintendo Switch. En plus des trente niveaux, nous débloquons à la fin du jeu un niveau challenge dans lequel nous devons contrôler 210 voyageurs sans faire la moindre erreur.

Le jeu est plus agréable en mode portable qu’en mode docké. La manette pro ne réagit pas très bien aux commandes et nous avons régulièrement eu des « faux » sans vraiment comprendre pourquoi. Étonnamment, le jeu n’est pas tactile et n’est pas traduit en français.

Les graphismes sont intéressants mais ils sont comme le gameplay : si nous sommes charmés par cet univers cartoonesque intergalactique, nous finissons assez rapidement par être blasés de voir les mêmes aliens et les mêmes objets.

La bande-son est oubliable. D’ailleurs, nous l’avons oublié alors que nous sommes allés au bout du jeu. Pour autant, ce n’est pas l’élément le plus important dans ce genre de jeu.

Conclusion 5 /10 Space Paper's: Planet Border est un jeu sympathique et addictif qui devient malheureusement assez rapidement répétitif et ennuyeux. Il fait néanmoins partie de la « tranche haute » des portages de free-to-play sur la Nintendo Switch. Attention, le jeu n'est pas traduit en français. LES PLUS Un gameplay simple et addictif

Des graphismes cartoonesques sympathiques

Une durée de vie correcte LES MOINS Aucune traduction française

Quelques bugs

Pas de tactile

Répétitif

Des graphismes peu variés

Une bande-son oubliable

