De nouvelles statistiques ont été publiées pour One Piece : Pirate Warriors 4, le dernier opus de la franchise Pirate Warriors.

Nous savons désormais qu’en août 2023, One Piece : Pirate Warriors 4 a atteint les 3 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Quant à la franchise Pirate Warriors dans son ensemble, elle a atteint le chiffre impressionnant de 9 millions d’exemplaires vendus.

Si vous n’avez pas encore acheté One Piece : Pirate Warriors 4, c’est le moment idéal pour le faire. Le jeu bénéficie actuellement d’une réduction de 75 % sur l’eShop de la Switch, ce qui ramène son prix à 12€49. Pour info, One Piece : Pirate Warriors 3 est lui à 9€59. Vous avez jusqu’au 4 janvier 2024 pour profiter de ces offres.

One Piece : Pirate Warriors 4 accueillera son prochain pack DLC le 11 janvier 2024 consacré au film Red, avec Uta, Kobi et Shanks, et un ultime pack est prévu n 2024, qui ajoutera Gol D. Roger, Garp version jeune et Rayleigh version jeune.