Le 27 décembre, Maliki nous a annoncé via X qu’un jeu est en cours de développement et prévu pour 2024 sur PC et Nintendo Switch. Le nom du jeu est Maliki: Poison of the past. À l’heure actuelle, nous connaissons le nom du studio qui va développer le jeu : Blue Banshee. Il s’agit d’un studio breton indépendant qui a été créé post covid, mais n’ont pas sorti de jeux.

Pour ceux qui ne connaissent pas Maliki, c’est une série de BD autobiographique avec une pointe d’humour et de nombreuses références à la culture pop, créée par Souillon et existant depuis 2004. Depuis le temps, de nombreux produits sont sortis, mettant en scène les personnages de la série dans des mangas connus comme Dragon ball ou des jeux vidéo comme Red Dead Redemption.

Nous en saurons plus sur le jeu lors du premier trimestre 2024 via un trailer.